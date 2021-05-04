«العاشر من رمضان» تهزم تجمعات «شم النسيم»

تم غلق جميع الحدائق العامة والمناطق التى تشمل مساحة خضراء بناء على توجيهات الحكومة

قال المهندس أحمد عمران رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان إنه تم إغلاق حدائق الكفراوى التى كانت تشهد تجمعات الخاصة بشم النسيم وتعد المركز الرئيسي للتجمعات.

وأضاف أن ملخص أحداث يوم شم النسيم إن لم يحدث دخول مواطن واحد بتلك المنطقة.

وأشار إلى أنه تم غلق جميع الحدائق العامة والمناطق التى تشمل مساحة خضراء بناء على توجيهات الحكومة.

ونوه إلى أنه تم إبلاغ جميع سكان المنطقة بغلق جميع المناطق العامة للحد من انتشار فيروس كورونا .

يذكر، أنه انتشر وباء كورونا خاصا بالمرحلة الثالثة بنسب مرتفعة عالميا؛ مما دفع إلى زيادة معايير الأمان للحفاظ على أرواح المواطنين.