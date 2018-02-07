العاشر من رمضان تنفذ 4.39 مليار جنيه مشروعات تنموية

❐ طرح 3472 قطعة إسكان اجتماعى الشهر الجارى ❐ استثمارات فى مياه الشرب بقيمة 969 مليون جنيه ❐ 456 مليونًا فى الصرف الصحى و403 ملايين فى الطرق خلال 2017 ❐ 8.3 مليار جنيه فقط للتنمية بالمدينة منذ 1977 حتى 2013 ❐ إنشاء 43460 وحدة إسكان اجتماعى بقيمة 4.5 مليار و750 مليونًا فى تنفيذ الخدمات ❐ 1.4 مليار جني

❐ طرح 3472 قطعة إسكان اجتماعى الشهر الجارى

❐ استثمارات فى مياه الشرب بقيمة 969 مليون جنيه

❐ 456 مليونًا فى الصرف الصحى و403 ملايين فى الطرق خلال 2017

❐ 8.3 مليار جنيه فقط للتنمية بالمدينة منذ 1977 حتى 2013

❐ إنشاء 43460 وحدة إسكان اجتماعى بقيمة 4.5 مليار و750 مليونًا فى تنفيذ الخدمات

❐ 1.4 مليار جنيه لتنفيذ 4632 وحدة بدار مصر

❐ الانتهاء من زراعات بالمدينة بتكلفة 30 مليون جنيه وتطوير مجاورات قديمة بقيمة 144 مليونًا

رضوى عبدالرازق

قال عادل النجار، رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، إن خطة المدينة للعام المالى الحالى تقدر بقيمة 4.39 مليار جنيه، وتوجه لتنفيذ عدة مشروعات تنموية متكاملة، منها استكمال الإسكان الاجتماعى، والإسكان المتوسط دار مصر، وعدد من مشروعات المرافق والخدمات والطرق.

أوضح أن خطة الجهاز للعام المالى المنقضى 2016 -2017 قدرت 4.72 مليار جنيه، وتنفيذها بنسبة %102، مشيرا إلى أنه نفذت مشروعات فى قطاع مياه الشرب خلال العام بقيمة 969 مليون جنيه، ومشروعات بقطاع مياه الصرف بقيمة 456 مليون جنيه، ومشروعات فى الطرق بقيمة 403 ملايين جنيه، ومشروعات فى قطاع الكهرباء بقيمة 321.5 مليون جنيه، ومشروعات فى قطاع الخدمات العامة، بقيمة 119.8 مليون جنيه، وفى الزراعة بقيمة 8.8 مليون جنيه، وفى التجهيزات الإدارية بقيمة 4.8 مليون جنيه.

أضاف أنه فيما يتعلق بالمشروعات السكنية، تنفذ وحدات ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بقيمة 2 مليار جنيه، ووحدات ضمن الإسكان المتوسط دار مصر بقيمة 357 مليون جنيه.

أشار إلى أن إجمالى الاستثمار فى المدينة منذ 1977 حتى 30 يونيو 2013، بلغ 8.3 مليار جنيه فقط، لافتا إلى أنه نفذت خطط الأعوام المالية 2014-2015 بنسبة % 100، و2015-2016 بنسبة %102، و2015-2016 بنسبة %107.

لفت إلى أنه يجرى تنفيذ عدد 2173 عمارة إسكان اجتماعى على مساحة 1183 فدانًا، وإجمالى 43460 وحدة، باستثمارات 4.5 مليار جنيه، كما يجرى تنفيذ خدمات المشروع، وتشمل 25 حضانة، و35 سوق تجارية، و14 وحدة صحية، و5 مراكز شباب وملاعب، و2 نادى إسكان اجتماعى، و3 مساجد، وتبلغ إجمالى استثمارات الخدمات 750 مليون جنيه.

أضاف أنه يجرى تنفيذ 193 عمارة ضمن مشروع الإسكان المتوسط دار مصر على مساحة إجمالية 125 فدانًا، وتشمل 4632 وحدة، بمساحات 100 إلى 150 متر، وتبلغ إجمالى الاستثمارات التى ضخت لتنفيذ تلك الوحدات 1.4 مليار جنيه.

لفت إلى أنه ربط الخط الناقل لمياه الصرف الصناعى المعالج، إلى مصرف بلبيس بمحطة المعالجة الثلاثية، وتبلغ تكلفة تنفيذه 1.2 مليار جنيه، وطوله 37 كم، مزدوج بقطر 1500 مم، بينما تبلغ الطاقة المعالجة للمحطة 100 ألف متر مكعب يوميا.

أشار إلى أنه جار تنفيذ مشروعات المرافق بأحياء المدينة الحادى العاشر، والسادس عشر، والسابع عشر، إلى الحى الثالث والعشرين، ومرافق الإسكان المتوسط، ومنطقة المطورين الجنوبية، وتبلغ إجمالى استثمارات المشروعات 1.7 مليار جنيه.

أوضح أن الانتهاء من تنفيذ مشروعات زراعات بالمدينة بتكلفة 30 مليون جنيه، وزراعة المسطحات الخضراء للأحياء العاشر، والحادى عشر، والثانى عشر، والخامس عشر، والسادس عشر، وبعض الجزر للشوارع الرئيسية للمدينة.

أضاف أنه فى مجال مشروعات الكهرباء والاتصالات، نفذت بعض المشروعات واستكمال الآخر بتكلفة 1.8 مليار جنيه، مثل شبكة كهرباء المناطق الصناعية واستكمال شبكة المرحلتين الأولى والثانية، ومشروع ابنى بيتك، والإسكان الاجتماعى، كما تنفذ شبكات الكهرباء، والاتصالات بالأحياء 13،15،16،26، 33، وشبكات الاتصالات بمركز المدينة ومشروع الإسكان الاجتماعى .

أشار إلى أنه نفذت أعمال تطوير المجاورات القديمة، و4،6،8،19،23،33 ومنطقة الأردنية بتكلفة 114 مليون جنيه، وتنفذ محطة تنقية المياه بطاقة 600 ألف متر، وتشمل الأعمال المأخذ الرافع، والخطوط الناقلة، والمحطة، وتبلغ إجمالى استثمارات المشروع 2.1 مليار جنيه.

لفت إلى أن الانتهاء من تنفيذ شبكة طرق شيريانية بالمناطق السكنية، والصناعية بالأحياء “10، 12،13،14، 15،16، 30، 31، 33 “، والطرق الفاصلة بالمرحلة الثانية بالمدينة والمناطق الصناعية، وتطوير طريق العاشر بلبيس، وتبلغ إجمالى استثمارات تلك المشروعات 900 مليون جنيه.

أكد أنه ينفذ 2 كوبرى دوران اتجاه القاهرة والإسماعيلية، وكوبرى مشاة، أمام مقر الجهاز بتكلفة إجمالية 113 مليون جنيه للمشروعين.

أوضح أنه فيما يتعلق بالأراضى السكنية للمواطنين، طرح الجهاز خلال أغسطس الماضى قرعة بعدد من قطع الأراضى المميزة للمواطنين، إلا أن العدد المطروح لم يف بطلبات المتقدمين، ويسعى الجهاز لطرح قرعة تكميلية قريبًا للذين لم يحالفهم الحظ فى القرعة الماضية.

أوضح أن الجهاز طرح بالقرعة السابقة 4309 قطع ارض، بمساحات بين 450 إلى 800 متر، وطرح 3472 قطعة ضمن الإسكان الاجتماعى، بمساحات 209 إلى 276 مترًا، بالأحياء 35 و36 بنظام القرعة العلنية نهاية الشهر الجارى.