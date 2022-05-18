«العاشر من رمضان» تعلن إجراء قرعة علنية لتخصيص قطع أراضي مقابر للمسلمين

أعلن جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان عن إجراء الجرعة العلنية اليدوية لتخصيص قطع أراضي المقابر.

وتخص تلك القرعة العلنية الذين قاموا بالتقديم بالإعلان المنشور بتاريخ 28/2/2022، بشأن طرح عدد 234 مقبرة للمسلمين بمساحات تصل لـ 40 متر مربع، لقاطني مدن العبور، والشروق، والعاشر من رمضان.

وحدد الجهاز الموعد المحدد لإجراء القرعة يوم الأحد الموافق 29/5/2022، وذلك بمقر الجهاز.

وأوضح الجهاز ضرورة حضور العملاء بداية من الساعة العاشرة صباحاُ في التاريخ المحدد لإجراء عملية تسجيل الحضور.

ونوه الجهاز، إلى أنه سيتم غلق الأبواب في تمام الساعة العاشرة للبدء في إجراء القرعة العلنية.

وسيتم السماح لحضور القرعة العلنية للحاجزين فقط بموجب إيصال السداد.

واستبعد الجهاز المخالفين لكراسة شروط الحجز من الدخول في هذة القرعة