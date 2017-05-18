العاشر من رمضان تستهدف 5 مليارات جنيه بموازنتها الجديدة

محمود زكي كشف المهندس أحمد مصطفى، نائب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن شركات المقاولات انتهت بالفعل من تنفيذ 20 ألف وحدة إسكان اجتماعي بالمدينة، ضمن 42 ألف وحدة سكنية تقوم بتنفيذها، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم الوحدات التي تم الانتهاء خلال الفترة المقبلة.وأضاف، في تصريحاته، لـ"المال"، أ

محمود زكي



كشف المهندس أحمد مصطفى، نائب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان، أن شركات المقاولات انتهت بالفعل من تنفيذ 20 ألف وحدة إسكان اجتماعي بالمدينة، ضمن 42 ألف وحدة سكنية تقوم بتنفيذها، مشيرًا إلى أنه سيتم تسليم الوحدات التي تم الانتهاء خلال الفترة المقبلة.





وأضاف، في تصريحاته، لـ”المال”، أن الجهاز يستهدف، خلال السنة المالية الجديدة 2017/ 2018، حوالي 5 مليارات جنيه حيث تبلغ السنة المالية الحالية 4.2 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الخطة الزمنية لتنفيذ المشروعات تسير بشكل كبير، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها قبل 30 يونيو المقبل.

وأكد أنه تم الانتهاء من تنفيذ حضّانة وسوقين تجاريتين مصغّرتين، ويجرى تنفيذ مدرسة تعليم أساسي، ووحدة صحية، وفى الحى التاسع تم الانتهاء من تنفيذ حضانة وسوقين تجاريتين، ومدرسة تعليم أساسي، ومركز طب الأسرة.

وأوضح أن الجهاز يعتزم طرح العديد من الخدمات التجارية والإدارية فى المرحلة المقبلة من محال ووحدات إدارية فى مختلف أنحاء المدينة؛ لتلبية احتياجات المواطنين، عقب ارتفاع معدلات السكن والإشغال فى المدينة، والانتهاء من تنفيذ وحدات إسكان اجتماعى وتطور حركة المرافق، ومنها مياه الشرب والصرف الصحى.

كان رئيس الجهاز قد صرح، فى وقت سابق، لـ”المال”، بأن الجهاز رصد 590 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات المياه، ومنها أعمال المرحلة الثانية من محطة تنقية مياه الشرب، بطاقة إنتاجية 600 ألف متر مكعب يوميًّا، و370 مليون جنيه لمشروعات الصرف الصحى، وتشمل أعمال استكمال محطة معالجة ميكانيكية ثلاثية بطاقة حوالى 250 ألف متر مكعب يوميًّا، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال شبكات كهرباء بتكلفة 720 مليون جنيه.