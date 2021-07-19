ثقافة وفنون

«العارف» يبرز الهكرز و«موسى» روبوت يتحكم في الأحداث.. أفلام تقدم أفكارًا سينمائية جديدة

من أجل القدرة على التطور في الأفكار والصورة والصناعة ككل
أحمد حمدي 5:25 م, الأثنين, 19 يوليو 21 5:25 م, الأثنين, 19 يوليو 21

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يحرص بعض صناع الافلام السينمائية المطروحة حاليًا على تقديم افكار جديدة من نوعها لم يتم التطرق لها سابقًا في اي عمل سينمائي منذ سنين طويلة، وذلك من اجل القدرة على التطور في الأفكار والصورة والصناعة ككل .

ففيلم العارف بطولة أحمد عز الذي تم طرحه بالسينمات مؤخرا، يتعرض للمرة الاولى لفكرة وموضوع جديد وهو الهكرز، وكيفية اختراقهم للحسابات الخاصة للمؤسسات الهامة والاشخاص أيضا، وكذلك فيلم موسى بطولة كريم محمود عبد العزيز يتعرض للمرة الأولى في السينما المصرية لفكرة كيفية تصنيع وتنفيذ روبوت بالشرق الأوسط.

سمير الجمل: هذه الأفكار المتعلقة باستخداماتنا للسوشيال ميديا هامة جدًا في تناولها سينمائيا

ويرى الكاتب سمير الجمل أن كل الأفكار التي تتناول القضايا الهامة في المجتمع شيء مميز في العمل الفني، فمسألة الهكرز شيء هام، ويتم التطرق لها لاول مرة في السينما المصرية .

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ويضيف أنه ليس الأهم أن يحقق الفيلم ملايين المشاهدات والايرادات، لافتا إلى أن مقياس النجاح أن ينال استحسان الجمهور والنقاد.

وأشار إلى أن أمر الهكرز يتم التطرق له حديثا، برغم انها قدمت سابقا من خلال أفلام الأكشن في السينما العالمية وافلام عصابات المافيا وقنابل زمنية على أجهزة الحاسب الالي ، انما تناول فيلم سينمائي كامل عن الهكرز يحدث لاول مرة.

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وأكد أن الموضوعات الهامة المتعلقة بالسوشيال ميديا واستخداماتها يجب تناولها بشكل كبير في السينما والتلفزيون .

سلوى محمد علي: يجب أن نتطور في الأفكار السينمائية والجمهور يبحث عن المختلف

وقالت الفنانة سلوى محمد علي إن هذه الافكار الجديدة التي بدأت تطرح في الافلام السينمائية بمصر مؤخرا، نتاج الحياة التي نعيشها حاليا بوجود وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة .

ونوهت أن الفترة المقبلة ستشهد تواجد افكار اخرى جديدة من نوعها في السينما المصرية ، بسبب التكنولوجيا المتطورة واننا لايجب ان نتوقف محلك سر بل التطور سيكون مطلوبا وسريعا في الاعمال الفنية خاصة مع انتشار المنصات الرقمية الحديثة واقبال الجمهور عليها بدرجة كبيرة والتي تعرض اعمالا فنية سينمائية بها افكارا غير تقليدية ومختلفة وجريئة .

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واوضحت قائلة ان افلام العارف وموسى ستشهد اقبالا من الجمهور المصرية عليها ، لاننا نبحث دائما عن الشي المختلف لكن الاهم كيفية تنفيذ هذه الافكار بشكل سينمائي مميز واحترافي.

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بقلم أحمد حمدي

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