العادلي: تخفيض ضريبة أكياس الدم عودة للاتفاقيات الحكمية

يرى عبد الله العادلى، رئيس شركاء الضرائب بمؤسسة برايس ووتر هاوس كوبرز، أن الاتفاق الذى أبرمته وزارة المالية، والصحة، لتخفيض الضريبة على أكياس الدم من %13 إلى %1.3، عودة للاتفاقيات التحاسبية الحكمية.

واتفق وزير المالية، عمرو الجارحى، وأحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، علي تطبيق السعر حكمي لأكياس الدم، إيمانًا من الحكومة بضرورة تخفيف الأعباء عن كاهل المريض، من خلال تخفيض تكلفة المستلزمات الطبية.

وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية، إن الضريبة تفرض على أكياس الدم الفارغة، ولا يخضع للضريبة محتوى الأكياس من الدم السائل، ويأتى تطبيق السعر الحكمى الجديد باحتساب نسبة ١٠٪ من سعر كيس الدم الفارغ، لتنخفض بذلك الضريبة من %13 الى %1.3 فقط.

وأضاف أن الوزارة أبرمت الاتفاق وفقا للصلاحيات الممنوحة لوزير المالية، بالاتفاق مع وزير الصحة، لتحديد قوائم بقيم بعض السلع والخدمات.

وأكد أن الوزارة لا تستخدم هذه الصلاحيات إلا فى أضيق الحدود، لمواجهة الحالات الإنسانية التى لم يشملها القانون، المتعلقة بتخفيف الأعباء على المرضى.

