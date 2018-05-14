العادات الغذائية واستعدادات السكة الحديد لشهر رمضان.. أهم فقرات توك شو اليوم

رحاب صبحى أحمد آدم فى "الحياة اليوم"يستضيف برنامج "الحياة اليوم"، فى السابعة مساءً الذى يقدمه خالد أبو بكر على شاشة قناة الحياة، الفنان أحمد آدم، ويدور الحوار عن الفن والإعلام والسياسة.كما يتحدث آدم، خلال الحلقة، عن فيلمه الجديد "قرمط بيتمرمط"، مع الفنانة وفاء عامر ودينا فؤاد

رحاب صبحى







أحمد آدم فى “الحياة اليوم”

يستضيف برنامج “الحياة اليوم”، فى السابعة مساءً الذى يقدمه خالد أبو بكر على شاشة قناة الحياة، الفنان أحمد آدم، ويدور الحوار عن الفن والإعلام والسياسة.

كما يتحدث آدم، خلال الحلقة، عن فيلمه الجديد “قرمط بيتمرمط”، مع الفنانة وفاء عامر ودينا فؤاد ووليد فواز وانتصار وبيومى فؤاد ومحمد ثروت، ويتحدث عن مشاريعه الفنية المقبلة.

يُذكر أن فيلم “قرمط بيتمرمط” من تأليف الراحل عبد الله حسن، وإخراج أسد فولاد كار، ويقدم فيه أحمد آدم شخصية القرموطى الشهيرة من جديد بعد تحقيقه نجاحات كبيرة، ويشاركه البطولة وفاء عامر ودينا فؤاد ووليد فواز وانتصار وبيومى فؤاد ومحمد ثروت، وإنتاج أحمد السبكى.

نصائح للمصريين ولعاداتهم الغذائية فى رمضان فى”90 دقيقة” على المحور

يستضيف الإعلامى محمد الباز، مقدم برنامج “90 دقيقة” فى الثامنة مساءً، بقناة المحور الفضائية، الدكتور محمد المنيسى أستاذ أمراض الكبد والكلى والجهاز الهضمى، فى حلقة خاصة عن نصائحه للمصريين خلال شهر رمضان الكريم وأهم العادات الغذائية الصحية السليمة قبل رمضان.

ويشرح المنيسى بالتفصيل كيفية تناول غذاء صحى خلال شهر رمضان الكريم؛ لتجنب الأضرار الصحية التى قد تصيب الجهاز الهضمى والكبد والكلى، كما يقدم مجموعة من النصائح والإرشادات الطبية للمشاهدين؛ لتجنب العادات السيئة وغير الصحية للصائمين لتجنب حدوث أى أضرار لهم.

كما يقدم الدكتور المنيسى مجموعة من النصائح والإرشادات الطبية لمرضى السكر والكبد والسرطان وجميع الأمراض المزمنة، الذين يحرصون على الصيام فى شهر رمضان؛ حتى لا يتعرضوا لأى آثار سلبية خلال الشهر المعظم.

استعدادات هيئة السكك الحديدية لشهر رمضان على ten فى “رأى عام”

يستضيف الإعلامى عمرو عبد الحميد، فى برنامجه “رأى عام” على قناة ten، فى الثامنة مساءً، فى الفقرة الأولى، الدكتور شريف مليكة أستاذ علاج الآلام بجامعة جون هوبكنز الأمريكية، والدكتورة رنا زيدان مدير مبادرة وقتك لبلدك وعضو مجلس أمناء مؤسسة اسمعونا، وحديث عن مبادرة “وقتك لبلدك” جراحات بالمجان بأيادٍ عالمية.

وفى الفقرة الثانية من “رأى عام” تجرى كاميرا البرنامج جولة داخل محطة السكة الحديد، وتعرض استعدادات هيئة السكك الحديدية لشهر رمضان، وملامح خطة الطوارئ التى وضعتها الوزارة، وهل انتظمت حركة بيع التذاكر في ظل جدول المواعيد الجديدة للقطارات؟

“اتفرج ياسلام” يعرض ماذا لو ؟ والنص الحلو على الثانية

يعرض برنامج “اتفرج يا سلام”، الذي يُذاع فى الثانية عشرة منتصف الليل، على القناة الثانية بالتليفزيون المصري، الفيلمين الروائيين القصيرين”ماذا لو؟” و”النص الحلو”، للمخرج محمد السلموني، الذي يستضيفه البرنامج مع الناقد محمد صلاح الدين، ليتحدثا عن الفيلم الأول الذي يتناول أزمة كاتب شاب في مقتبل حياته يكاد التردد يدمر مستقبله، والفيلم الثاني الذي يرصد حيرة شاب يعاني السمنة، ويبذل قصارى جهده للتخلص من بدانته.

جدير بالذكر أن قرارًا صدر بإدراج برنامج “اتفرج يا سلام” على خريطة بث القناة الثانية في رمضان، والبرنامج من إعداد الناقد السينمائي مجدي الطيب، وإخراج عبد السلام جنيدي، وينفرد بعرض النسخ الكاملة للأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية، والتحريك المنتجة في الأعوام الأخيرة الماضية، وإلقاء الضوء على مضامينها، ومناقشة مخرجيها في حضور أحد نقاد السينما البارزين.