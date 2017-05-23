العائد على عطاء الودائع ثابتة العائد يقفز 2%.. ويسجل 17.25%

- طرح مبكر لعطاء الودائع ذات العائد المتغير.. و1.8% متوسط الزيادةهبة محمدقفز معدل العائد على العطاء الدوري للودائع المربوطة ثابتة العائد 2% (200 نقطة أساس) دفعة واحدة، خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، ليسجل 17.25%، مقابل استقراره عند 15.25% منذ الأسبوع الأول من نوفمبر الماضي.يأتي ذلك بعد قرار لجن

– طرح مبكر لعطاء الودائع ذات العائد المتغير.. و1.8% متوسط الزيادة



هبة محمد

قفز معدل العائد على العطاء الدوري للودائع المربوطة ثابتة العائد 2% (200 نقطة أساس) دفعة واحدة، خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، ليسجل 17.25%، مقابل استقراره عند 15.25% منذ الأسبوع الأول من نوفمبر الماضي.

يأتي ذلك بعد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي زيادة فائدة الإيداع والإقراض 2% ( 200 نقطة أساس) دفعة واحدة، لتصل إلى 16.75% و 17.75% على التوالي.

وتشير بيانات البنك المركزي السابقة إلى أن كل زيادة في الفائدة الأساسية تنعكس على أسعار الفائدة على عطاءات الودائع المربوطة ثابتة العائد، إذ حققت ارتفاعاً 3% في مزاد 8 نوفمبر الماضي، لتزيد من 12.25% إلى 15.25% بعد تطبيق “المركزي” قرار تحرير سعر الصرف في تلك الفترة.

وأوضح المركزي -على موقعه الإلكتروني- أنه طرح العطاء بواقع 20 مليار جنيه لأجل 7 أيام، منخفضاً 15 مليار جنيه عن العطاء السابق، فيما قدمت البنوك 33.310 مليار جنيه.

ويطرح البنك المركزي العطاء الدوري للودائع ثابتة العائد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بفائدة ثابتة لأجل 6 أو 7 أو 8 أيام.

ودشن “المركزي” عطاء مبكر للودائع المربوطة ذات العائد المتغير، والذي يطرحه البنك يوم الأربعاء من كل أسبوع، ليشهد ارتفاعاً في مستوى متوسط سعر العائد بواقع 1.853% ليسجل 20.285%، كما زاد أعلى عائد 1.97%، محققاً 20.47%.

وطرح البنك المركزي العطاء بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 210 يوماً، مقابل عطاءين بقيمة 60 مليار جنيه لأجل 210 و112 يوماً دشنها الأسبوع الماضي، وزاد عدد العروض المقدمة إلى 46 طلباً، مقابل 36 عرضاً، وسجلت عدد العروض المقبولة 39 طلباً بدلاً من 32، خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

ودشن البنك المركزي 28 عطاءاً منذ تدشين الآلية، بالتزامن مع تطبيق قرار تحرير سعر الصرف، بقيمة 715 مليار جنيه.

وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى «المركزى» تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضى، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.