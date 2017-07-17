العائد على أذون الخزانة يواصل التحليق فوق 22 %

❏ «المال IR» يصعد إلى %21.7 مقابل %21.05 الأسبوع قبل الماضي ❏ فائدة أذون 273 يوماً ترتفع 178 نقطة .. وأعلى عائد مقبول لأجل 91 يوماً %22.99 ❏ أعلى فائدة لسندات 3 أعوام %19.6 و7 سنوات تصعد إلى %19.24 ❏ «المركزى» يطرح عطاءين للودائع متغيرة العائد ويسحب سيولة بأكثر من 46 مليار ج

❏ «المال IR» يصعد إلى %21.7 مقابل %21.05 الأسبوع قبل الماضي

❏ فائدة أذون 273 يوماً ترتفع 178 نقطة .. وأعلى عائد مقبول لأجل 91 يوماً %22.99

❏ أعلى فائدة لسندات 3 أعوام %19.6 و7 سنوات تصعد إلى %19.24

❏ «المركزى» يطرح عطاءين للودائع متغيرة العائد ويسحب سيولة بأكثر من 46 مليار جنيه

❏ متوسط عائد الودائع المربوطة ذات العائد المتغير يقفز إلى %22.91



هبة محمد

واصل متوسط العائد على أذون الخزانة التحليق فوق مستوى %22 فى طروحات “المالية” للأسبوع الماضى، وهو أعلى مستوى تاريخى منذ أكثر من 7 أعوام، لترتفع أذون أجلى 182 و357 يوماً بين 112 و94 نقطة أساس ( كل 100 نقطة أساس تعادل %1) وفقاً لبيانات البنك المركزى، الذى يتولى طرح العطاءات نيابة عن وزارة المالية.

وتأتى الارتفاعات غير المسبوقة فى العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل، بعد قيام “المركزي” مؤخراً برفع سعر الكوريدور (عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة) بواقع 200 نقطة أساس دفعة واحدة، فى اجتماع لجنة السياسة النقدية الأخير، مما انعكس بصورة مباشرة على توظيفات البنوك فى تلك الأدوات.

وسجل متوسط العائد على أذون أجل 182 يوماً %22.278 مقابل %21.15 خلال الأسبوع قبل الماضى، وقدمت البنوك سيولة بقيمة 15.7 مليار جنيه، عبر 472 طلباً، فيما قبلت “المالية” 78 عرضاً بقيمة 8.971 مليار، بزيادة بما يقرب من 2.3 مليار عن القيمة المطلوبة.

كما بلغ متوسط العائد على أذون أجل 357 يوما %21.993 بدلا من 21.047 % الأسبوع قبل الماضى، وغطت البنوك العطاء بنحو 4.1 مرة، بقيمة 27.8 مليار جنيه، من خلال 314 طلبا حصلت منها “المالية” على 106 عروض بقيمة 6.5 مليار.

وبدأ متوسط العائد على أذون الخزانة الصعود الكبير منذ تعاملات الأسبوع الماضى، مما انعكس على مؤشر “المال IR” الذى يقيس متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل، ليرتفع إلى 21.7%، مقابل %21.05 الأسبوع السابق له.

وارتفع متوسط العائد على أذون أجل 273 يوماً 178 نقطة أساس، محققاً %22.444 وقفز أعلى عائد إلى 22.729% فيما بلغ أدنى عائد %19.999، وغطت البنوك العطاء بنحو 2.1 مرة، بقيمة 14.1 مليار جنيه، عبر 242 طلباً، قبلت منها “المالية” 102 عرض بقيمة 6.750 مليار.

كما زاد متوسط العائد على أذون أجل 91 يوماً 155 نقطة أساس، محققاً %22.523، وقفز أعلى عائد 188 نقطة أساس إلى %22.990، بينما تراجع أدنى عائد 143 نقطة أساس، إلى %18.562، وقدمت البنوك سيولة بقيمة 10.6 مليار جنيه، عبر 260 عرضاً، قبلت منها “المالية” 186طلباً بقيمة 6.5 مليار.

أيضاً ارتفع متوسط العائد على أذون أجل 364 يوماً 59 نقطة أساس إلى %20.981، بعد تغطية البنوك للعطاء بواقع 2.5 مرة بقيمة 16.9 مليار، قبلت “المالية” منها 8.9 مليار جنيه، بزيادة 2.2 مليار.

كما صعد متوسط العائد على أذون أجل 182 يوماً 11 نقطة أساس إلى %21.15 بعد تغطية العطاء 1.7 مرة، بقيمة 11.4 مليار جنيه عبر 205 طلبات حصلت منها “المالية” على 117 عرضاً بقيمة 6.5 مليار.

على صعيد سوق السندات متوسطة وطويلة الأجل، صعد متوسط العائد على أجل 3 و7 سنوات بين 112 و86 نقطة أساس دفعة واحدة، وسجل متوسط العائد على سندات الخزانة أجل 3 سنوات 19.478 %، مقابل 18.358 % خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى، كما سجل أعلى عائد %19.6 و%19.24 لأدنى عائد، وغطت البنوك العطاء بنحو 3.4 مرة، بقيمة 3.4 مليار قبلت منها “المالية” مليار جنيه.

كما زاد متوسط العائد على سندات أجل 7 سنوات 86 نقطة إلى 19.241 %، بدلاً من %18.38 خلال العطاء قبل الماضى، ووصل أعلى عائد إلى %19.48 وسجل أدنى عائد %18.9، وقدمت البنوك بواقع 3.3 مرة بقيمة 2.4 مليار جنيه حصلت منها “المالية” على 750 مليونا.

وتعتزم “المالية” طرح أذون خزانة بقيمة 26.250 مليار جنيه، آجال 91، 182، 266 و357 يوماً، كما تنوى طرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار أجلى 5 و10 سنوات، خلال الأسبوع الجارى.

وقفز سعر الفائدة على العطاء الدورى للودائع ثابتة العائد بنحو 200 نقطة أساس، ليسجل 19.25%، وطرح “المركزي” سيولة بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، فيما قدمت البنوك 4.090 مليار لتغطية العطاء، عبر 5 عروض تم قبولها بالكامل.

كما طرح “المركزي” عطاءين للودائع ذات العائد المتغير، أحدهما يوم الثلاثاء الماضى، بقيمة 30 مليار جنيه، لأجل 29 يوماً، وسجل متوسط عائدها %21.366 وبلغ أدنى عائد %20.98 و%21.45 لأعلى عائد، ورفعت البنوك عدد الطلبات المقدمة إلى 51 عرضاً، بقيمة 27.420 مليار جنيه، مقابل 36 طلباً فى العطاء السابق بقيمة 43.9 مليار، ليقبل “المركزي” نفس القيمة المقدمة من البنوك بواقع 27.420 مليار.

ودشن “المركزى” عطاء آخر للودائع ذات العائد المتغير يوم الأربعاء بقيمة 20 مليار جنيه، لأجل 112 يوماً، ليرتفع متوسط العائد 154 نقطة أساس إلى %22.911 ويحقق أدنى عائد %22.5 وزيادة أعلى عائد إلى %22.95، وقدمت البنوك 57 طلباً بقيمة 19.175 مليار جنيه، قبل منها “المركزي” على 55 عرضاً بقيمة 19.025 مليار.

وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى «المركزى» تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضى، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.