الظواهر السلبية فى الشارع المصرى أهم موضوعات التوك شو

رحاب صبحى :الظواهر السلبية فى الشارع المصرى على الأولى ببرنامج "من ماسبيرو "يستضيف برنامج "من ماسبيرو" الذى يذاع على القناة الأولى فى العاشرة والنصف مساءً، الدكتور أحمد نايف، أستاذ علم الاجتماع السياسى، وحديث عن الظواهر الجديدة على المجتمع المصرى وتأثيرها عليه، وكيف يمكن الحد منها، وكيف يمكن مع



رحاب صبحى :



الظواهر السلبية فى الشارع المصرى على الأولى ببرنامج “من ماسبيرو “



يستضيف برنامج “من ماسبيرو” الذى يذاع على القناة الأولى فى العاشرة والنصف مساءً، الدكتور أحمد نايف، أستاذ علم الاجتماع السياسى، وحديث عن الظواهر الجديدة على المجتمع المصرى وتأثيرها عليه، وكيف يمكن الحد منها، وكيف يمكن معالجتها؟



رئيس تحرير موقع انفراد فى “أخر النهار”

يحل الإعلامى محمود الضبع، رئيس تحرير موقع انفراد، ضيفا على برنامج “آخر النهار”، المذاع على قناة النهار فى الثامنة مساءً، مع الإعلامى معتز الدمرداش، لمناقشة أبرز القضايا السياسية والاجتماعية التى تشغل الشارع المصرى، ويتطرق الحوار لمناقشة آليات نشر الثقافة الجنسية فى المدارس المصرية، وكيفية مواجهة ظاهرة التحرش داخل المدارس.

كما يستضيف البرنامج جيهان شعراوى، الكاتبة الصحفية بالأهرام، وحديث عن دور القوى الناعمة والمرأة فى تنمية المجتمع، وهى المحاور التى تحدث عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى مؤتمر حكاية وطن، الذى أقيم بالقاهرة منذ عدة أيام، البرنامج تقديم هبة رشوان، وداليا ناصر، وإخراج محمد هاشم.

أبطال الكهف فى “معكم” على سى بى سى



يحل النجم محمود عبد المغنى، وأبطال فيلم “الكهف” مى سليم ومحمد عادل، وعايدة رياض، وإيهاب فهمى، والفنان الكبير إبراهيم نصر، ضيوفًا على برنامج “معكم” على قناة سى بى سى، الذى تقدمة الإعلامية منى الشاذلى، ويدور النقاش حول قصة الفيلم وفكرته، ومواقف التصوير الطريفة فى حى بولاق أبو العلا، وبين كوميديا إبراهيم نصر، وشخصيته الشهيرة فى الكاميرا الخفية زكية زكريا، وكذلك ذكرياته مع النجم الراحل أحمد زكى.

سهير المرشدى ونشوى مصطفى وهبة مجدى ضيفات “صالون أنوشكا”

تحل الفنانة القديرة سهير المرشدى، ومعها كل من الفنانتين نشوى مصطفى، وهبة مجدى، فى التاسعة مساء ، ضيفات على برنامج ” صالون أنوشكا” على قناة dmc، فى حلقة فنية جميلة يتحدثن فيها عن المسرح، ومدى إقبال الجمهور عليه، وتأثيره على المجتمع.

