الظروف الاقتصادية تجبر وكلاء السيارات على طرح طرازات بمحركات صغيرة



شريف عيسى:



انعكست الظروف الاقتصادية التى تشهدها البلاد، من ارتفاع لأسعار الوقود، والسيارات على اتجاهات وكلاء ومستوردى السيارات، فى اختيار الطرازات التى سيتم تقديمها للسوق والمستهلك.



ورصدت “المال” اتجاه فئة ليست بالقليلة من شركات السيارات بالتوسع فى طرح طرازات ذات سعة لترية تتراوح بين 1 لتر وحتى 1.3 لتر، بهدف تحقيق التواز بين أعلى استخدام للسيارات، بأقل تكاليف تشغيل ممكنه.



وشهد السوق بنهاية الأسبوع الماضى، اتجاه كيان للتجارة والإستثمار، الوكيل الحصرى لسيارات سيات الأسبانية، لطرح ليون Face Lift، بمحرك جديد سعة 1.2 لتر، بعد أن كانت قد طُرحت خلال الربع الثالث من العام الجارى بمحرك سعة 1.6 لتر.



وقال مصدر بكيان – سيات، إن رغبة الشركة فى تقديم سيارة بأسعار ملائمة للمستهلك بعد الزيادات الأخيرة التى واكبت تحرير أسعار الصرف، دفعها لتقديمها بسعة لترية أقل فى محاولة للاستفادة من الإعفاءات الجمركية على الطرازات المزودة بمحرك سعة 1.2 لتر، وفقاً لما نصت عليه اتفاقية الشراكة الأوربية.



وأوضح المصدر أن ارتفاع أسعار الوقود دفع الشركة للبحث عن طرازات جديدة تتبع العلامة الأسبانية بمحرك صغيرة لتفليل استهلاك الوقود، مبيناً أن معدل استهلاك ليون الجديدة، الذى يصل إلى 5 لتر لكل 100 كم، سيكون ملائم للغاية لذوى الدخول المتوسطة.



وأكد علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، أن اتجاه العديد من شركات السيارات لطرح سيارات ذات سعة لترية أقل يأتى ضمن مساعيها للإستفادة من سلسة الإعفاءات الجمركية المفروضة على واردات تلك الفئة من السيارات، بالإضافة إلى مزايا اقتصاديات التشغيل التى تتسم بها.



وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الوقود خلال الفترة الماضية، دفع العديد من ملاك السيارات ذو السعة اللترية الكبيرة للحد من استهلاكها، أو بيعها نظراً لإرتفاع ميزانية إمدادها بالوقود، واللجوء للسيارات الأقل استهلاكها لتلبية احتياجاتهم فى النتقل.



وكشف محمد فضل، رئيس قطاع خدمات ما بعد البيع والصيانه بالنيل للتجارة والهندسة، وكلاء سيارات هوندا اليابانية، أن أسعار الوقود دفعت كافة فئات المجتمع للحد من استهلاك السيارة بنسبب متفاوته تتراوح ما بين 15 إلى 25%، حسب استهلاك السيارة للوقود.



وأوضح أن تفضيلات المستهلك توجهت من السيارات ذات المحركات الكبيرة إلى المحركات الصغيرة فى محاولة للحد من استهلاك الوقود، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة التى توفرها الشركات الأم فى مجال صناعة المحركات التى فى الغالب تتمير بالسعة اللترية الصغيرة، والقوة والعزم العالى.



أبرز الطرازات المطروحة محلياً بسعة 1 – 1.3 لتر ومبيعاتها خلال 10 أشهر :



