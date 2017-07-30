الطيران يشكل غرفة عمليات لمتابعة رحلات الحج

دعاء محمودعقد قيادات شركة ميناء القاهرة الجوى اجتماعا تنسيقيا بمطار القاهرة استعدادا لسفر حجاج بيت الله الحرام، والعمل على تلبية مطالبهم، وأكد مجدى أسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى أنه من المقرر عقد العديد من الاجتماعات بين كل الجهات المسئولة بالمطار لتوفير كل سبل الراحة لضيوف ا

دعاء محمود

عقد قيادات شركة ميناء القاهرة الجوى اجتماعا تنسيقيا بمطار القاهرة استعدادا لسفر حجاج بيت الله الحرام، والعمل على تلبية مطالبهم، وأكد مجدى أسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى أنه من المقرر عقد العديد من الاجتماعات بين كل الجهات المسئولة بالمطار لتوفير كل سبل الراحة لضيوف الرحمن خلال رحلات السفر.

كما وجه بتكثيف الحضور لمختلف الجهات المشاركة خلال موسم الحج والتعاون فيما بينهم؛ بهدف نجاح الموسم بلا مشاكل، والعمل على تشكيل فرق عمل لمساعدت كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

وطالب رئيس الشركة بسرعة الانتهاء من التجهيزات الخاصة لاستقبال ضيوف الرحمن وضرورة تلافى جميع المعوقات خلال موسم الحج المقرر أن تبدأ أولى رحلاته يوم 9 أغسطس المقبل.

أوضح رئيس الشركة أنه سيتم تشكيل غرفة عمليات تعمل طوال الـ24 ساعة، وإيجاد الحلول الفورية لكل المشاكل والمعوقات التى تطرأ خلال رحلات الحج لمتابعة جداول الرحلات والمشاكل التى قد تطرأ والعمل على وضع الحلول الفورية لها.

الجدير بالذكر، أن مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة مخصص لرحلات مصر للطيران ومبنى الركاب (2) الجديد مخصص لرحلات الخطوط الجوية السعودية بينما تم تخصيص: مبنى الركاب رقم (1) لرحلات الخطوط السعودية الإضافية، والتى تزيد عن عشر رحلات خلال الموسم أما رحلات الطيران الخاص وهم (النيل – المصرية العالمية – نسمة – أير كايرو – وفلاى ناس) ستقلع من مبنى الركاب رقم 1.