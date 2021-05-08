استثمار

«الطيران» و«الآثار» تقرران مد مبادرة دعم السياحة الداخلية حتى نهاية مايو الجاري

تزامناً مع الأعياد و الإجازات الصيفية
السيد فؤاد 7:31 م, السبت, 8 مايو 21 7:31 م, السبت, 8 مايو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

قررت وزارتي الطيران المدني، والسياحة والآثار، مد العمل بمبادرة دعم السياحة الداخلية في مصر حتى 31 مايو الجاري بدلاً من منتصف الشهر الحالي، تشجيعاً للسياحة الداخلية وتزامناً مع فترة الأعياد والاجازات الصيفية مع الإلتزام بنسبة الـ٥٠ % من الطاقة الاستيعابية للفنادق وفقاً لضوابط التشغيل المقررة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بكل المطارات والمتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم والكافيتريات والفنادق والأتوبيسات السياحية.

اقرأ أيضا  موانئ دبي العالمية تطلق الدورة الثانية من برنامجها التدريبي GROW

ويأتي هذا القرار في إطار حزمة الإجراءات التشجيعية التي تقوم بها الحكومة لدعم قطاع السياحة والطيران والعاملين بهما بناء على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية لدعم القطاع والعاملين به وتنشيط الحركة السياحية.

الجدير بالذكر أن أسعار تذاكر الطيران للمصريين والأجانب ثابتة بسعر موحد شامل الضرائب للذهاب والعودة من القاهرة والإسكندرية إلى الأقصر 1500 جنيه، وإلى أسوان 1800 جنيه، ومن القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ والغردقة وطابا 1800 جنيه، وإلى مرسى علم 2000 جنيه.

اقرأ أيضا  تعيين أشرف نجم نائبًا لرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومى

تجدر الإشارة إلى أن المبادرة أطلقتها وزارتي الطيران المدني، والسياحة والآثار في شهر يناير الماضي وفقاً لتوصيات اللجنة الوزارية للسياحة والآثار خلال الاجتماع الذي عُقد برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر 2020، وتم مدها مرة أخرى إلى 15 مايو، ثم تم مدها مؤخرا حتى 31 مايو الجاري.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم السيد فؤاد

ملف الكاتب السيد فؤاد
string(157) "https://www.facebook.com/plugins/video.php?height=314&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fvaluegypt%2Fvideos%2F754345648579295%2F&show_text=false&width=560"

اقرأ أيضاً

أسعار الإقامة في 10 فنادق بالعين السخنة خلال عيد الفطر (صور)

دعاء محمود 5:14 م, السبت, 8 مايو 21

«التضامن» تبدأ صرف الدعم النقدي لأسر تكافل وكرامة

مدحت إسماعيل 3:02 م, السبت, 8 مايو 21

وزيرة التخطيط : تثبيت «ستاندرد آند بورز» تصنيف مصر يؤكد جدارة الاقتصاد وقدرته على تجاوز آثار كورونا

أحمد عاشور 2:22 م, السبت, 8 مايو 21

مصر تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمى للطيور المهاجرة

عصام عميرة 12:07 م, السبت, 8 مايو 21

«السياحة» : السيطرة على حريق محدود خلف مسجد أحمد أبن طولون

أحمد عاشور 9:48 ص, السبت, 8 مايو 21

«المنشآت والمطاعم السياحية» تحذر من عدم الالتزام بمواعيد الغلق أو الإجراءات الوقائية والاحترازية

المال - خاص 7:12 ص, السبت, 8 مايو 21