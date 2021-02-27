الطيران : مد مبادرة دعم السياحة الداخلية حتى 15 مايو المقبل

قررت وزارتا الطيران المدنى والسياحة والآثار، مد العمل بمبادرة دعم السياحة الداخلية في مصر حتى ١٥ مايو القادم بدلاً من ٢٨ فبراير الحالي، وفقا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وذلك مع الالتزام بنسبة الـ 50% من الطاقة الاستيعابية للفنادق وفقاً لضوابط التشغيل المقررة، والتأكيد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بكل المطارات والمتاحف والمواقع الأثرية والمطاعم والكافيتريات والفنادق والأتوبيسات السياحية.

وأفاد بيان صادر عن وزارة الطيران المدني، أن هذا القرار يأتي في إطار حزمة الإجراءات التشجيعية التي تقوم بها الحكومة لدعم قطاع السياحة والطيران و العاملين بهما بناء على توجيهات رئيس الجمهورية لدعم القطاع والعاملين به وتنشيط الحركة السياحية.

وجاء قرار مد تفعيل المبادرة استجابة لمطالب عدد كبير من المصريين وكذلك أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الذين التقى بهم وزيري الطيران المدني والسياحة والآثار خلال جولاتهم التفقدية المتتالية بالمطارات المصرية والمناطق السياحية والأثرية بالمحافظات المصرية.

وتهدف المبادرة إلى تخفيض أسعار الطيران الداخلي لربط المدن السياحية بمصر من خلال تنظيم رحلات من القاهرة إلى كل من الأقصر وأسوان وشرم الشيخ و طابا والغردقة ومرسى علم، ومن الإسكندرية إلى الأقصر وأسوان،

وتقرر استمرار تثبيت أسعار تذاكر الطيران للمصريين و الأجانب بسعر موحد شامل الضرائب للذهاب والعودة من القاهرة و الإسكندرية إلى الأقصر ١٥٠٠ جنيه مصرى وإلى أسوان ١٨٠٠ جنيه. ومن القاهرة أو الإسكندرية إلى شرم الشيخ والغردقة و طابا ١٨٠٠ جنيه، وإلى مرسى علم ٢٠٠٠ جنيه.

كما وافق مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار على منح تخفيض على أسعار تذاكر دخول المصريين والعرب المقيمين بالمناطق والمتاحف الأثرية المفتوحة للزيارة بجمهورية مصر العربية، حيث سيطبق سعر موحد لهم وهو سعر تذاكر الطلاب المصريين، و ذلك حتي منتصف شهر مايو ٢٠٢١.

تجدر الإشارة إلي أن المبادرة أطلقتها وزارتا الطيران المدنى والسياحة والآثار في شهر يناير الماضي وفقا لتوصيات اللجنة الوزارية للسياحة والآثار خلال الاجتماع الذى عُقد برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٠.