الطيران : قدمنا التسهيلات لضيوف مصر بمؤتمر حفظ السلام

دعاء محمودأعطى شريف فتحي، وزير الطيران المدني، توجيهات للشركات والهيئات التابعة للوزارة بتقديم كل تسهيلات وخدمات السفر والوصول، اللازمة في مطاري القاهرة وشرم الشيخ لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في كل من المؤتمر السنوي الثالث والعشرين للرابطة الدولية لمركز التدريب على حفظ السلام IAPTAC الذي تنظمه وزا

دعاء محمود

أعطى شريف فتحي، وزير الطيران المدني، توجيهات للشركات والهيئات التابعة للوزارة بتقديم كل تسهيلات وخدمات السفر والوصول، اللازمة في مطاري القاهرة وشرم الشيخ لاستقبال ضيوف مصر المشاركين في كل من المؤتمر السنوي الثالث والعشرين للرابطة الدولية لمركز التدريب على حفظ السلام IAPTAC الذي تنظمه وزارة الخارجية المصرية، وبدأت فاعلياته اليوم وحتى 14 سبتمبر الحالي بالقاهرة، وكذلك ضيوف المؤتمر السنوي للتحالف الدولي للشمول المالي الذي ينظمه البنك المركزي المصري بمدينة شرم الشيخ في الفترة من 13 إلى 15 سبتمبر الحالي بعدما فازت مصر بتنظيمه، ويُقام لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، بحضور 800 شخصية دولية في مجال الشمول المالي، من بينهم محافظو البنوك المركزية ونوابهم في الدول المشاركة بالمؤتمر.





وتم تكليف مجموعات عمل من الشركة القابضة لمصر للطيران والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية من العاملين بمطاري القاهرة وشرم الشيخ؛ لاستقبال الوفود المشارِكة في المؤتمرين وإنهاء إجراءاتهم من خلال كاونترات مخصصة لهم، كما تم توفير أماكن تستوعب جميع المشاركين في التوقيتات المحددة للسفر والعودة، سواء على رحلات مصر للطيران الدولية القادمة من وإلى القاهرة أو الرحلات الداخلية المتجهة من وإلى شرم الشيخ.