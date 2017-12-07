الطيران: فتح 3 خطوط جديدة مع إفريقيا

أحمد عاشور قال شريف فتحي، وزير الطيران المدني، لـ"لمال"، إنه سيتم افتتاح 3 خطوط جديدة مع أفريقيا، لافتاً إلى أن مصر تعد ضمن أعلى 20 دولة في أمن المطارات عالميًا. وأشار الوزير، في تصريح لـ"المال"، على هامش فعاليات المنتدى السنوي…

أحمد عاشور

قال شريف فتحي، وزير الطيران المدني، لـ”لمال”، إنه سيتم افتتاح 3 خطوط جديدة مع أفريقيا، لافتاً إلى أن مصر تعد ضمن أعلى 20 دولة في أمن المطارات عالميًا.

وأشار الوزير، في تصريح لـ”المال”، على هامش فعاليات المنتدى السنوي لتجمع دول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا “الكوميسا”، تحت عنوان ” أفريقيا 2017″ بمشاركة 10 زعماء، إلى أنه سيتم تشغيل 6 مطارات جديدة مطلع العام، منهم مطار غرب القاهرة، والقطامية، وبرنيس.

ولفت فتحي إلى أن الحكومة قررت إعادة طرح مطار رأس سدر مرة أخري، لافتاً إلى أن الطرح سيتم خلال فترة بسيطة.

وفشلت الحكومة، ممثلة فى وزارة الطيران وهيئة التنمية السياحية، فى جذب المستثمرين لإقامة مطار دولى فى رأس سدر ومنتجع سياحى بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عاماً، والتى وضعتها الشركة القابضة للمطارات لشراء كراسة شروط المشروع.

كان مصدر بوزارة السياحة، قال فى تصريح سابق لـ”المال”، إن من بين الأسباب الواضحة لإحجام المستثمرين عن المشروع تحديد 10 آلاف دولار مقابل شراء كراسة الشروط، وهو أمر مبالغ فيه انتقده العديد من الجهات والشركات.

وأكد أنه سيتم تكليف مكتب المهندسون الاستشاريون “إيهاف”، الذى تعاقدت مع الشركة القابضة للمطارات لوضع مواصفات المشروع والاشتراطات الفنية، بإعادة تقييم تلك المواصفات بحيث يعاد طرحه مرة أخرى بشروط أفضل.

يشار إلى أن 16 شركة كانت قد أعربت فى وقت سابق عن نيتها التنافس على المشروع، ومن بينها “مصر – إيطاليا”، و”حسن علام للإنشاءات”، و”أوراسكوم للإنشاءات”، و”حداد جروب”، و”الدولية للمطارات” التى تدير مطار العلمين، و”بترو جلف مصر”.

يذكر أن المطار أحد المطالب الرئيسية للعاملين برأس سدر، لتسهيل انتقال الوفود السياحية من وإلى المنتجع من مختلف دول العالم.

ويقع المطار المقرر إقامته على مساحة 40 مليون متر مربع، بينها 6 ملايين متر مخصصة لإقامة منتجع سياحى بمنطقة شمال عيون موسى.