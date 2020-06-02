الطيران : جاهزون لعودة حركة الطائرات وأتوقع العودة خلال أسابيع

قال وزير الطيران المدني ، محمد منار ، إنه يتوقع أن تعود حركة الطيران الخارجي خلال عدة أسابيع، وذلك بعد فتح عدد من دول أوروبا مطاراتها مطلع الشهر الحالي، موضحا أن مصر يجب أن تكون مواكبة لحركة الطيران في الدول الأخرى.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتي على قناة صدى البلد، أن مصر ومطاراتها جاهزة لعودة حركة الطيران ، وعلى أهبة الاستعداد، واتخذت الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا قائلا: إحنا جاهزين للفتح.

وأوضح وزير الطيران المدني أن هناك اجتماعا غدا مع رئيس مجلس الوزراء سيتحدد فيه كل الأمور المتعلقة بعودة حركة الطيران الخارجي والتجاري والسياحة، موضحا أن الدكتور مصطفى مدبولي زار مطار القاهرة وتأكد من الإجراءات الاحترازية في المطار.

وأكد أنه بعد الفتح سيكون هناك إجراءات احترازية في تشمل التباعد الاجتماعي بين الركاب والطاقم وتقديم الوجبات في علب بدلا من الوجبات المطهية وترك مسافات في المطارات .

وأشار إلى أن القطاع تعرض لخسارة تقدر بالمليارات ، مشيرا إلى أنه متفائل بالعودة بشكل سريع بسبب كثرة عدد السكان وموقع مصر السياحي.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا، لمناقشة خطة استئناف حركة السياحة الخارجية والطيران، حضره الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني.

وسلط وزير السياحة والآثار، الضوء على نسب الإشغال الفندقي خلال إجازة عيد الفطر المبارك، حيث جاء في المقدمة كل من الإسكندرية والعين السخنة بالتساوي بنسبة 25% لكل منهما، ثم البحر الأحمر فالقاهرة الكبرى، يليها جنوب سيناء وأخيراً مطروح والساحل الشمالي.

وأشار الدكتور خالد العناني إلى أنه تم إعداد عدة حملات تعريفية وترويجية وأفلام قصيرة من خلال مواقع التواصل الاجتماعى، وتم إرسالها لكل الأسواق السياحية بالخارج، لافتا إلى أنه تم الانتهاء من تصوير فيلم دعائى بعنوان “سائح في مصر” يتضمن (المطار – المتحف المصري – فنادق وشواطئ وصحراء ومستشفى شرم الشيخ).

وخلال الاجتماع تم استعراض الإجراءات التي قامت بعض الدول باتخاذها لاستئناف حركة السياحة الخارجية والطيران المدني، للوقوف على مدي نجاح التجربة وتطبيق الإجراءات التي تتلاءم مع طبيعة الإمكانات والقدرات السياحية في مصر.