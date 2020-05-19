«الطيران» توافق على منح كيانات الشحن الدولى مهلة لتجديد شهادة مزاولة المهنة

وافقت وزارة الطيران على الطلب المقدم من شعبة خدمات النقل الدولى واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية إعطاء الشركات مهلة لتجديد شهادة مزاولة المهنة لحين انتهاء أزمة كورونا.

وقال المهندس مدحت القاضى رئيس الشعبة إن موافقة الوزارة جاءت بعد طلب من الشعبة بهذا المضمون، لافتا إلى أن وزير الطيران المدنى أصدر خطابا لمصلحة الجمارك بالموافقة على تمديد صلاحية جميع شهادات المزاولة المنتهية من تاريخ انتهائها.

وأضاف محمد أحمد، رئيس لجنة الشحن الجوى بالشعبة، أن سلطة الطيران المدنى وافقت على طلب شعبة خدمات النقل الدولى بغرفة تجارة الإسكندرية بشأن دورة البضائع الخطرة التنشيطية.

وأوضح أحمد أن ذلك جاء بعدما طالبت لجنة الشحن بالشعبة سلطة الطيران المدنى بالموافقة على استثناء جميع المتدربين بفرق البضائع الخطرة التنشيطية لحين الانتهاء من أزمة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن الصادرات المصرية بدأت تتعافى بعد فترة من الركود، وذلك بعد جهود قامت بها الجهات المعنية منها لجنة الشحن الجوى بالتعاون مع شركة مصر للطيران للشحن الجوى.

ولفت إلى أن الجهات المعنية نجحت فى تصدير ما بين 200 إلى 250 طن يوميا عبر الشحن الجوى إلى مناطق الخليج وأوروبا والشرق الأقصى وإفريقيا مع إعطاء الأولويات للإغاثات الإنسانية خاصة للدول الأكثر تضررا بالأحداث.

وتابع أنه تم التواصل مع شركة لوفتهانزا الألمانية لتثبيت رحلاتها لمطار فرانكفورت مما ساهم كثيرا فى إنعاش الصادرات المصرية وبناء عليه عاد أعضاء شعبة خدمات النقل الدولى للعمل بشكل شبه طبيعى بعد تداعيات فيروس كورونا.

وفى نفس الشأن، وافق مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولى واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية على قبول 5 شركات جديدة فى عضوية الشعبة.

وتتضمن الشركات الجديدة جى تى إل جلوبال تريد أند لوجستيك، المجموعة الدولية للخدمات اللوجستية، وبلاتينيوم للتجارة واللوجستيات، تكونيا مصر، وشركة ساس ترانس.