«الطيران» توافق على تشغيل خط «القاهرة – طابا» بشرط ضمان المستثمرين «ثمن الوقود»

علمت «المال» أن وزير الطيران المدنى، محمد منار، وافق على تشغيل رحلتين أسبوعيا من مطار القاهرة إلى طابا بعد توقف استمر منذ عام 2008، وذلك فى إطار تحفيز السياحة لتلك المنطقة.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى جمع وزيرا السياحة والطيران مع مستثمرى مدينتى طابا ونويبع منذ أيام للاستماع لمشكلاتهم، وبحث معوقات التنمية السياحية بالمنطقة، بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

وأضافت مصادر حضرت الاجتماع أن وزير الطيران وافق على تشغيل رحلتين بسعة 150 معقدا لكل رحلة، بشرط أن يضمن المستثمرون 50 كرسياً للشركة المشغلة، تمثل مقابل ثمن الوقود، وبحيث تستمر الرحلتان حال وجود طلب ضعيف.

وأكدت المصادر أن عودة الطيران الداخلى لطابا رسالة طمأنة لمنظمى الرحلات الأجانب عن تعافى السياحة من تداعيات فيروس كورونا، مشيرة إلى أن انتظام الطيران الداخلى للمقصد تأكيد على أهميته وأمانه.

وعود بحل مشاكل الطرق.. وتكويد مطار «النقب» تحت جنوب سيناء

ووافق وزير الطيران أيضاً على نقل تبعية مطار النقب لمحافظة جنوب سيناء بدلاً من شمالها، وبالتالى سيظهر فى الكود العالمى للطيران ضمن نطاق المحافظة الآمنة تماما من أى أعمال إرهابية.

فى السياق ذاته وعد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، المستثمرين ببحث مطالبهم فيما يتعلق بتشغيل الطرق الداخلية وتسهيل إجراءات العبور فى الكمائن والمنافذ.

وكان العنانى أعلن فى بيان صحفى عقب الاجتماع أن الدولة لا تدخر جهدًا فى سبيل النهوض بالقطاع السياحى كونه أحد أهم روافد الاقتصاد القومي.

وأشار إلى أن القيادة السياسية والحكومة تقوم بتذليل كافة العقبات لدفع العمل فى القطاع السياحي، خاصة أن القطاع الخاص شريك النجاح وقاطرة النهوض بهذا القطاع الحيوي.

وخلال اللقاء أشاد الحضور بحرص وزير السياحة على زيارتهم ولقائهم بمدينة طابا للاستماع لمشكلاتهم، مشيرين إلى اللقاءات المتعددة التى عقدها بالقاهرة مع سامى سليمان، رئيس جمعية مستثمرى طابا ونويبع لشرح مشكلاتهم فى هذه المنطقة.