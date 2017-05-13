الطيران تنفى دعوة خبراء روس للاطلاع على الإجراءات الأمنية

نفي باسم عبد الكريم، المستشار الإعلامي لوزارة الطيران المدني، ما نشر على بعض المواقع الإلكترونية، نقلًا عن وكالة “سبوتنك” الروسية، بشأن دعوة مصر لخبراء روس للاطلاع علي الإجراءات الأمنية، تمهيداً لعودة الرحلات الروسية بين البلدين، ورفض مصر لمقترحات روسيه أخرى فى نفس السياق، مؤكداً أن وزارة الطيران ستصدر بيانات رسمية عند توفر معلومات جديدة فى هذا الشأن.

وأشار عبدالكريم إلى أن هذه التصريحات هى نفسها، ماتم تداولها من قبل عدة مرات وبطرق مختلفة وثبت عدم صحتها.

وناشد المستشار الإعلامي للوزارة، الصحفيين، بضرورة تحري الدقة فيما ينشر من أخبار وتفادي التصريحات غير الرسمية عن مصادر غير معلومة، والالتزام بالتصريحات والبيانات الرسمية التي تصدر عن وزارة الطيران، حرصاً علي المصلحة العامة.