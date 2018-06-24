«الطيران» تمنح «دى إتش ال» موافقة تشغيل رحلة إضافية

المال ـ خاص:حصلت شركة «دى إتش أل إكسبريس مصر»، على موافقة من وزارة الطيران المدنى، لتشغيل رحلة إضافية كل أسبوع، لتصل عدد رحلات الشركة أسبوعياً 3 رحلات، بدلاً من 2 رحلة فى الوقت الحالى، بحسب تصريحات أحمد الفنجرى مسئول الشركة بمصر.أضاف الفنجرى لـ»المال»، أنه تقرر بدء إطلاق

المال ـ خاص:

حصلت شركة «دى إتش أل إكسبريس مصر»، على موافقة من وزارة الطيران المدنى، لتشغيل رحلة إضافية كل أسبوع، لتصل عدد رحلات الشركة أسبوعياً 3 رحلات، بدلاً من 2 رحلة فى الوقت الحالى، بحسب تصريحات أحمد الفنجرى مسئول الشركة بمصر.

أضاف الفنجرى لـ»المال»، أنه تقرر بدء إطلاق الرحلة الإضافية بداية شهر سبتمبر المقبل، لافتا إلى أن هناك توقعات بارتفاع الإيرادات بنسبة %30، بعد تشغيل الرحلة الإضافية.

أوضح مدير DHL أن الشركة تفتح خلال الفترة المقبلة أفرع جديدة لها فى الإسكندرية بمنطقة برج العرب، إضافة إلى فرع آخر فى طنطا، مع إدخال 3 عربات جديدة للأسطول، موضحاً أن قيمة تلك الاستثمارات فى حدود 6 ملايين جنيه.

لفت إلى أنه يجرى دراسة إقامة أفرع للشركة فى محافظات الصعيد، لخدمة تلك الشريحة، لا سيما أن أعداد كبيرة من شباب وأسر تلك المحافظات فى الخارج، الأمر الذى يتطلب دراسة توفير خدمة شحن لخدمة تلك الفئة خلال الفترة المقبلة.

عن موقف استثمارات الشركة المعلن عنها بقيمة مليار جنيه، ممثلة فى إنشاء مركز تجميع وتوزيع، قال أحمد الفنجرى، إنه جارى الحصول على الموافقات اللازمة للبدء فى تلك الخطة، موضحاً أن الأمر يستغرق بعض الوقت.

أكد أن الشركة تسعى لأن تصبح مصر مركز تجميع وتوزيع لها خلال الفترة المقبلة، ليكون المركز الجديد المحور الرئيسى للتوزيع فى أفريقيا والشرق الأوسط، ويعمل على تعزيز عمليات الفرز وإعادة تصدير الشحنات الواردة من أوروبا لدول المنطقة.

ذكر الفنجرى أن مصر سوق مهمة ومتميزة، ويسهم موقعها الجغرافى والإستراتيجى، ومصادرها الطبيعية والبشرية، فى تعزيز إمكانات نموها وتنميتها، لذلك تسعى شركة دى إتش أل للتعرف على هذه الإمكانات.

يُشار إلى أن دى إتش أل رائدة عالميًّا فى قطاع اللوجيستيات من خلال تسليم الطرود محليًّا ودوليًّا، والشحن الجوى والبحرى، وتمتلك ما يقرب من 30 فرعًا موزَّعة على مستوى أنحاء الجمهورية، وأهم ما يميزها شبكة الفروع التابعة لها، التى تغطى ما يزيد على 220 دولة، ويعمل فيها حوالى 340 ألف موظف بمختلف أنحاء العالم.

تقدم الشركة حلولًا متخصصة للأسواق والصناعات النامية، مثل التجارة الإلكترونية والتكنولوجيا وقطاع الطاقة والسيارات وتجارة التجزئة، والشركة جزءًا من مجموعة دويتشه بوست دى إتش أل، وحققت المجموعة إيرادات تزيد على 59 مليار يورو، خلال العام الماضى.

