نقل وملاحة

«الطيران» تكشف حقيقة صورة هنا الزاهد داخل قمرة القيادة بإحدى الطائرات

الطائرة ليست مصرية وخارج المجال الجوي المصري
دعاء محمود 2:20 م, الأربعاء, 19 مايو 21 2:20 م, الأربعاء, 19 مايو 21

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صرح باسم عبد الكريم مساعد وزير الطيران المدنى للشئون الدولية والإعلام، بأن ما تم تداوله على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن صورة الفنانة هنا الزاهد تظهر وهى جالسة محل مساعد قائد الطائرة داخل قمرة القيادة على متن إحدى الطائرات فإن هذه الطائرة ليست مصرية وخارج المجال الجوي المصري.

وأضاف في بيان صحفي صادر عن الوزارة، أنه تم التواصل مع الفنان/ أحمد فهمي زوج الفنانة /هنا الزاهد الذى أفاد بأن هذه الرحلة على متن طائرة مروحية خارج جمهورية مصر العربية بخط سير زنزبار إلي سرينجيتي بدولة تنزانيا، وعليه فإن هذه الواقعة لا تدخل فى نطاق سلطة الطيران المدني المصرى.

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بقلم دعاء محمود

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