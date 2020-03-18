نقل وملاحة

الطيران: تعقيم شامل لمبنى الوزارة وقرية البضائع وتخصيص عيادات متنقلة للعاملين بالمطار (صور)

لمواجهة فيروس كورونا
دعاء محمود 4:37 م, الأربعاء, 18 مارس 20 4:37 م, الأربعاء, 18 مارس 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أجرت وزارة الطيران المدني، بالتعاون مع فرق الطب الوقائي التابعة لوزارة الصحة والسكان، عملية تعقيم وتطهير مبنى ديوان عام الوزارة، حيث تم تعقيم البهو الرئيسي ومداخل ومخارج الوزارة والمكاتب الإدارية وقاعة المؤتمرات الكبرى والقاعات الملحقة لها والمصاعد والكافيتريات ودورات المياه.

يأتي ذلك في إطار الإجراءات المشددة التي تبذلها الدولة المصرية لضمان تحقيق أعلى مستويات الحماية والوقاية لمنشآت ومؤسسات الدولة المختلفة للتصدي لفيروس كورونا، واستمرارا لخطة وزارة الطيران المدني نحو متابعة تنفيذ حملة تعقيم شاملة للمطارات المصرية ومنشآت العمل التابعة لها.

كما تم إجراء عمليات تعقيم شاملة داخل قرية البضائع بمطار القاهرة الدولي وشملت أعمال التعقيم المكاتب الإدارية والمخازن وساحة قبول الشحنات وساحة الفرز والاستلام، ومخازن الواردات والساحة الخارجية ومواقف السيارات وصالات المناولة والشحن والتفريغ.

وأكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، أن خطة الوزارة تشمل تعقيم جميع المطارات المصرية والمرافق والمنشآت الحيوية ووسائل النقل المختلفة وفقاً للمعايير العالمية وبما يتماشى مع توصيات منظمة الصحة العالمية وباستخدام مواد معقمة آمنة ومعتمدة دولياً لضمان أعلى مستويات الوقاية والحماية الكاملة لجميع العاملين داخل القطاع.

وفى السياق ذاته قامت الوزارة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان بتخصيص عدد (2) عيادة متنقلة داخل مبانى الركاب (1،2،3) بمطار القاهرة الدولى لعمل الفحوصات اللازمة للعاملين كإجراء احترازي ووقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على سلامة وصحة العاملين وعدم تعرضهم لأي مخاطر صحية خاصة العاملين الذي يتعاملون مباشرة مع الركاب.

ويأتى هذا فى إطار الاهتمام الكبير الذى توليه الوزارة بتوفير كافة الوسائل الطبية اللازمة للحفاظ على سلامة وصحة جميع العاملين بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، فضلاً عن قيام الوزارة بتوجيه جميع الهيئات والشركات التابعة بتنفيذ عدة حملات توعية للوقاية من فيروس كورونا.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم دعاء محمود

ملف الكاتب دعاء محمود

اقرأ أيضاً

وزير الطيران : تم تدبير كافة الطائرات اللازمة لعودة المصريين من الخارج قبل الخميس

المال - خاص 10:49 م, الأثنين, 16 مارس 20

مصر للطيران : تسهيلات لسفر وعودة المصريين والأجانب قبل وقف الرحلات

أحمد عاشور 9:31 م, الأثنين, 16 مارس 20

تزامنًا مع انتشار كورونا.. شركات الطيران الأمريكية تقلص الرحلات الدولية 75% حتى مايو المقبل

خالد بدر الدين 6:50 م, الأحد, 15 مارس 20

الخارجية تشرف على إعادة 866 مصريا من السعودية نتيجة قرار وقف الرحلات

سمر السيد 12:05 ص, الأربعاء, 11 مارس 20

«توزيع 1000 كمامة».. السكة الحديد تواصل تدابير مواجهة «كورونا» (صور)

المال - خاص 9:57 م, الثلاثاء, 10 مارس 20

للوقاية من «كورونا».. تعرف على خطة مترو الأنفاق لتقليل زحام الركاب

مدحت إسماعيل 5:52 م, الثلاثاء, 10 مارس 20