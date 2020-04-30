«الطيران» تطلق 4 رحلات استثنائية لإعادة المصريين العالقين بأمريكا وروسيا وأوكرانيا

تعتزم شركتا مصر للطيران وإير كايرو، تشغيل 4 رحلات استثنائية جديدة، غدا الجمعة، وذلك لإعادة المصريين العالقين في الخارج إلى البلاد، بعد تعليق حركة الطيران بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران، إنه من المقرر تسيير رحلتين تابعتين لشركة مصر للطيران، الأولى على خط سير القاهرة / واشنطن / مرسى علم، بينما الرحلة الثانية على خط سير القاهرة / موسكو / مرسي علم.

وأضافت المصادر أن شركة اير كايرو ستقوم بتسيير رحلتين علي خط سير القاهرة/ كييف / مرسي علم.

يشار إلى أن جميع الرحلات القادمة بالمصريين العالقين تهبط في مطار مرسى علم، وذلك لتطبيق إجراءات العزل الصحي في الفنادق المجهزة بالمدينة لمدة 14 يوما.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإعادة المصريين العالقين في الخارج إلى البلاد، في ظل تعليق حركة الطيران بسبب فيروس كورونا المستجد.

هذا ومن المقرر أن يصل مطار مرسى علم الدولي اليوم الخميس، رحلة رقم sm 2052 تابعة لشركة إير كايرو تقل 156 راكبا مصريا علي خط سير مالديف / مسقط/ مرسى علم.