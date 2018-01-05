الطيران تحقق فى وفاة راكب بالون طائر بالأقصر

بدأت سلطة الطيران المدنى التحقيق فى واقعة الهبوط القوى للبالون الطائر التابع لإحدى الشركات فى السابعة والنصف صباح الْيَوْمَ الجمعة، بمحافظة الأقصر.

وقال بيان عن الوزارة إنه تم إقلاع وهبوط ٢٢ رحلة بالون طائر بواسطة ٧ شركات الْيَوْمَ، بالأقصر طبقا لرصدات جوية مطابقة للقواعد والتشريعات الدولية الخاصة بهذا النوع من الطيران بإجمالي ٤٥٢ راكبا.

وقد تم هبوط جميع البالونات بسلام ، وانحرف أحدها وهبوطه بشكل قوى وكان على متنه ٢٠ راكبا، مما أدي إلي وفاة أحد الركاب وإصابة آخرين.

وفور وقوع الحادث قام شريف فتحى وزير الطيران المدنى، بتشكيل لجنة فنية من سلطة الطيران المدنى والإدارة المركزية لتحليل الحوادث للمعاينة والوقوف على ملابسات الحادث، وتم التحفظ على المستندات والوثائق الخاصة بالبالون لدى الشركة المالكة كما تم إخطار الجهات المعنية .