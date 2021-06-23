«الطيران» تتلقى عروضًا من مستثمرين بدول الخليج للمنافسة على المشروعات الاستثمارية بمطار القاهرة

في تصريحات لوزير الطيران، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًّا بمطار القاهرة

قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إن الوزارة تلقّت عروضًا من مستثمرين من بعض دول الخليج؛ ومنها الإمارات والكويت والسعودية؛ وذلك للمنافسة على المشروعات بالمنطقة الاستثمارية المحيطة بمطار القاهرة. وأضاف الوزير، في تصريحات له، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليًّا بمطار القاهرة، أنه من المخطط إنشاء منطقة لوجستية بمطار القاهرة، كما سيتم إنشاء وحدات علاجية في إحدى المناطق الاستثمارية.

من جانبه قال المهندس محمد سعيد محروس، رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، إن مطار القاهرة يضم 5 مناطق استثمارية، من بينها منطقة استثمارية رقم 3 على مساحة 3 آلاف متر، ومقام عليها استثمارات بالفعل.

وأضاف أن هناك قطعة أخرى على مساحة 36 ألف متر، ومن المقرر إقامة مشروع لقطع غيار السيارات.

وأشار إلى أن المنطقة الاستثمارية الثانية والتي تصل مساحتها إلى 3.5 مليون متر، سيتم طرحها على مستثمرين خليجيين أهمهم العاملون في جبل على بالإمارات؛ بهدف عمل توسعات في أنشطتهم ستساهم في تقريب منطقتي شمال وغرب إفريقيا.