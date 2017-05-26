الطيران المصري ينفذ 6 ضربات جوية ضد تنظيمات إرهابية بليبيا

وكالات وجّهت القوات الجوية المصرية ست ضربات جوية داخل العمق الليبي، استهدفت تنظيمات إرهابية مدعومة من تنظيم "داعش" الإرهابي لتنفيذ عمليات إرهابية ضخمة داخل الأراضى المصرية. وقد دمرت القوات الجوية المصرية المركز الرئيسي لمجلس شورى مجاهدي درنة في ليبيا في ضربة، اليوم الجمعة، بعد هجوم استهدف أقباطً

وكالات

وجّهت القوات الجوية المصرية ست ضربات جوية داخل العمق الليبي، استهدفت تنظيمات إرهابية مدعومة من تنظيم “داعش” الإرهابي لتنفيذ عمليات إرهابية ضخمة داخل الأراضى المصرية.





وقد دمرت القوات الجوية المصرية المركز الرئيسي لمجلس شورى مجاهدي درنة في ليبيا في ضربة، اليوم الجمعة، بعد هجوم استهدف أقباطًا في مصر أوقع 28 قتيلًا.

وقالت مصادر رفيعة المستوى إن “القوات الجوية المصرية دمرت بشكل كامل المركز الرئيسي لمجلس شورى مجاهدي درنة بليبيا”.

وقال التليفزيون المصري، في خبر عاجل على شاشته: “القوات الجوية تنفذ ست طلعات لاستهداف ستة تمركزات للعناصر الإرهابية بمدينة درنة الليبية”.