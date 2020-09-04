«الطيران المدني» توضح حقيقة رفع أسعار التذاكر لتعويض خسائر أزمة «كورونا»

وفي تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، ونفت تلك الأنباء

رصدت الحكومة ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن رفع أسعار تذاكر الطيران لتعويض خسائر تعليق الطيران خلال أزمة فيروس كورونا، وما انتشر أيضا من أنباء بشأن ضعف الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل المطارات المصرية تزامناً مع تراجع أعداد الإصابات بالفيروس.

وفي تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه قام بالتواصل مع وزارة الطيران المدني، ونفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة الطيران المدني أنه لا صحة لرفع أسعار تذاكر الطيران لتعويض الخسائر الناتجة عن تعليق الطيران خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

وزارة الطيران : أسعار التذاكر كما هي دون أي زيادة

وأكدت أن أسعار تذاكر الطيران كما هي ودون أي زيادة، وأنه يتم تقديم تخفيضات تتراوح بين 20 إلى 25% على أسعار تذاكر الطيران لبعض الدول، في إطار الدولة على تنشيط حركة الطيران.

وشددت وزارة الطيران المدني على أنه لا صحة لضعف الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد داخل المطارات المصرية تزامناً مع تراجع أعداد الإصابات.

وأكدت على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المترددين على المطارات المصرية.

ونوهت لالتزام الوافدون بارتداء كمامات الوجه أثناء دخول المطارات ، ويتم قياس درجة حرارة الوافدين، واتباع قواعد التباعد الاجتماعي .

ومن خلال تقرير توضيح الحقائق ورصد الشائعات ، ناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي لتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار.

وناشدوهم التواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة القلق بين المواطنين.