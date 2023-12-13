الطيران المدني تعلن تحقيق أعلى معدلات نمو للحركة الجوية بين مصر والصين

أعلنت وزارة الطيران المدني تحقيق أعلى معدلات نمو للحركة الجوية بين مصر والصين ، وفق ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط .

قال وزير الطيران المدني محمد عباس حلمي إن الأيام الماضية شهدت أعلى معدلات نمو للحركة الجوية بين مصر والصين لاسيما منذ تدشين أحدث خطوط الشركة الوطنية مصر للطيران إلى مدينة شنغهاي.



جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في احتفالية السفارة الصينية بالقاهرة التي أقيمت بعنوان “رحلة مع الحضارات القديمة – حلم ربط آسيا بإفريقيا”؛ وذلك بمناسبة افتتاح خط جديد لشركة China Eastern Airlines، ووصول أولى رحلاتها الجوية القادمة من شنغهاي إلى القاهرة.



وأضاف الوزير أن افتتاح خط جديد لشركة الخطوط الجوية الصينية China Eastern Airlines يأتي في إطار سلسلة الشراكات والنجاحات التي تعكس نتاج الجهود المبذولة بين مصر والصين.