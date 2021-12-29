الطيران المدنى تفتح باب التراخيص لشركات الشحن الجوى الجديدة أول يناير

فتحت وزارة الطيران المدنى الباب لإصدار تراخيص لشركات الشحن الجوى الجديدة أول يناير المقبل.



صرح بذلك أيمن الشيخ، رئيس شعبة خدمات النقل الدولي بغرفة تجارة القاهرة؛ مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع وزارة الطيران المدني لفتح باب التراخيص للحصول على رخصة مزاولة نشاط من سلطة الطيران المدني، وذلك بعد غلق باب التراخيص خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف في تصريحات لـ المال أن الحصول على رخصة مزاولة النشاط من سلطة الطيران المدني من أهم المستندات المطلوبة لمزاولة نشاط وكلاء الشحن الجوي، كما انها تعد شرطًا الحصول على رخصه المنظمه الدوليه للشحن الجوي الآياتا.

ولفت إلى أنه تم غلق باب التراخيص خلال الاشهر الأخيرة بسبب تشبع السوق بشركات وكلاء الشحن الجوي والتي وصلت إلى قرابة 250 شركة حاليا الا ان السوق تتحمل حاليا عدد اكثر من الشركات في ظل انتعاش في الصادرات عبر الشحن الجوي مؤخرا.

وقال أيمن الشيخ، رئيس شعبة خدمات النقل الدولى فى الغرفة التجارية بالقاهرة، إن سلطة الطيران المدنى لم تقبل أى شركات جديدة بسوق الشحن الجوى منذ 4 سنوات، وانها استجابت لمطالب الشعبة بفتح الباب للترخيص مؤخراً، مؤكداً أن 30 شركة جديدة قد انضمت خلال الأيام الأخيرة .

وتابع انه من المقرر حسب الاتفاق مع وزارة الطيران أن يتم التقدم للشركات التي تطلب رخصة مزاولة نشاط اول يناير المقبل.

كما أنه من المنتظر ان تصدر سلطة الطيران المدني «الطيران» ضوابط الحصول على ترخيص « وكيل شحن جوى»، وفى مقدمتها أن تكون الشركة مدرجة فى السجل التجارى، وألا يقل رأس مالها عن مليون جنيه، وأن يكون الشكل القانونى شركة أموال أو شركة أشخاص حسب أحكام القوانين المصرية المنظمة لإنشاء الشركات.

كما أنه تنص الضوابط على أن ترفق فى طلب الترخيص، نسختان من قرار الهيئة العامة للاستثمار بالتأسيس، أو عقده، أو النظام الأساسى للشركة، والسجل التجارى والبطاقة الضريبية، والقوائم المالية، وملخص عن سابقة الأعمال، علاوة على صورة قيد فى شعبة خدمات النقل الدولى «التابعة لغرفة تجارة الإسكندرية»، ورابطة خدمات النقل الجوى «FIATA» ، والاتحاد الدولى للنقل الجوى «IATA»، إضافة إلى شهادات تدريب إثنين من العاملين على دورات البضائع الأساسية والبضائع الخطرة.

وتوقع زيادة فى حجم أعمال التصدير خلال الفترة المقبلة، وهو ما يؤهل دخول شركات جديدة إلى سوق الشحن الجوى، خاصة بعد أن فتحت الولايات المتحدة الباب للصادرات المصرية، بدءا من يناير المقبل.

وأشار إلى أن السوق الأمريكية تستحوذ على 50 حتى 55% من صادرات مصر من الملابس والغزل والنسيج، و30% من حجم الصادرات المصرية ككل .