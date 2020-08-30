نقل وملاحة

الطيران: السماح للسائحين بإجراء تحليل PCR في 4 مطارات مقابل 30 دولارا

سيطبق القرار منذ مطلع سبتمبر
دعاء محمود 11:20 م, الأحد, 30 أغسطس 20 11:20 م, الأحد, 30 أغسطس 20

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أعلنت سلطة الطيران المدني المصري، أنه سيتم السماح للركاب القادمين إلى مطارات الغردقة، وشرم الشيخ، ومرسى علم وطابا، بعمل تحليل ال PCR للكشف عن فيروس كورونا المستجد، فور وصولهم إلي تلك المطارات، وذلك مقابل سداد الرسوم المقررة والتي تبلغ 30 دولارا.

وأضاف بيان صادر عن سلطة الطيران، أنه تم إخطار جميع شركات الطيران العاملة في هذه المطارات بهذا القرار ، موضحة أن هذا الإجراء متاح للركاب الذين لم يقدموا شهادة تفيد بإجراء تحليل ال PCR (بنتيجة سلبية قبل 72 ساعة علي الأكثر من الموعد المحدد للرحلة ) .

ولفت دكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني المصري، إلي أنه يطبق هذا القرار اعتباراً من 1 سبتمبر 2020 وإلي حين إصدار تعليمات أخري.

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بقلم دعاء محمود

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