«الطيران»: الانتهاء من تدريب 834 موظفا للانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة

قال أيمن مصطفي، مدير عام الشئون الهندسية بوزارة الطيران المدني، إنه تم تدريب نحو 834 موظفا من الموظفين العاملين بوزارة الطيران المدني المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على دورات (أساسيات الوظيفة العامة – الجدارات – البرامج التخصصية) بإجمالى 2019 دورة.

وأضاف مصطفي، خلال جولة قام بها محرري ملف الطيران في المجمع الأول للوزارات بالعاصمة الجديدة، أنه تم أيضا تدريب الموظفين المنتقلين للعاصمة من خلال وزارة الإتصلات وتكنولوجيا المعلومات على دورات (ICDL- Outlook- PowerPoint- Word- Excel – الامن السيبرانى) بإجمالى 724 دورة وذلك بناءً على نتائج التقييمات التي خضع لها كل الموظفين من قبل.

يشار إلى أن مبنى وزارة الطيران المدني بالعاصمة الإدارية الجديدة، يتكون من 7 أدوار، ودور أرضي و2 بدروم وعدد 6 أسانسير وواحد للخدمات وواحد VIP وللمبنى ثلاثة مداخل، ومقام على مساحة إجمالية (2415م2).