الطيران الإسرائيلي يقصف مواقع تابعة لحماس

عادل عبد الجواد: شن الطيران الحربي الاسرائيلي مساء الجمعة، غارات جوية علي أهداف تابعة لحركة حماس الفلسطينية فى قطاع غزة منهم مجمع للتدريب ومخزن آخر للأسلحة.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن "تنظيم حماس هو المسؤول الوحيد عما يحدث في قطاع غزة"، ووقع الهجوم الاسرئيلي ردا على إطلاق قذ

عادل عبد الجواد:

شن الطيران الحربي الاسرائيلي مساء الجمعة، غارات جوية علي أهداف تابعة لحركة حماس الفلسطينية فى قطاع غزة منهم مجمع للتدريب ومخزن آخر للأسلحة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن “تنظيم حماس هو المسؤول الوحيد عما يحدث في قطاع غزة”، ووقع الهجوم الاسرئيلي ردا على إطلاق قذائف هاون التي أنطلقت في غلاف غزة.

وذكرت التقارير الواردة من غزة ان شخص قتل فى الهجوم يسمي ماهر عطا الله (45 عاما) وهو قائد كبير لكتائب عز الدين القسام.

وأفادت إذاعة الجيش الاسرائيلي أن صاروخا اطلق من قطاع غزة الى اسرائيل فى منطقة سديروت، أدي إلي إحداث أضرار لعدة مركبات.