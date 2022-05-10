«الطيران» الأعلى فى معدل الخسائر الفنية فى قطاع التأمين (جراف)

تصدر قطاع الطيران فروع التأمين من حيث معدل الخسائر بنسبة 98.3% خلال العام المالى 2020/2021، يليه فرع التأمين الطبى بمعدل خسائر 85% ثم تأمينات السيارات التكميلى 57.1%، ثم تأمينات الحوادث 47.5% .

وبلغ متوسط معدل الخسائر فى السوق 54.1% فيما بلغ معدل الخسائر فى التأمين الهندسى 47.2% خلال العام المالى 2020/2021، يليه فرع تأمين أجسام السفن بمعدل خسائر 39.8% ، ثم فرع تأمينات السيارات الإجبارى 32.1%.

27.7% معدل خسائر التأمين البحرى

وبلغ معدل الخسائر فى فرع التأمين البحرى 27.7% خلال العام المالى 2020/2021 يليه فرع تأمينات الحريق بمعدل خسائر 16.2%، يليه فرع تأمين النقل الداخلى بمعدل خسائر 13.2% يليه فرع تأمينات البترول 3.2%.

يعرف معدل الخسائر فى نشاط تأمينات الممتلكات والمسئوليات على أنه حاصل قسمة التعويضات المسددة على الأقساط المباشرة، وكلما انخفض معدل الخسائر كلما زادت قدرة الشركة على تحقيق ربح فنى من الاكتتاب، ودل ذلك على قدرتها على الاكتتاب الجيد والتسعير السليم وانتقاء الأخطار.

الجراف التالى يبين متوسط معدل خسائر فروع تأمينات الممتلكات والمسئوليات خلال العام المالى 2020/2021 (جراف).