الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان يكشف حقائق جديدة ويقدم التماسا (فيديو)

قال محمد رمضان، السبت في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" إنه لن يتخلى عن أبو اليسر، مضيفا: "مستاء لقطع عيشه، وأعتذر له على الهواء، واللي يعوضه أنا هعمله".

كشف أشرف أبو اليسر الطيار الموقوف مدى الحياة إثر صورة التقطها الفنان محمد رمضان داخل طائرة خاصة كان يقودها الأول، حقائق بشأن تطورات إيقافه، بعد يوم من تقديم النجم المصري، اعتذارا وووعدا بالمساعدة في حل الأزمة.

وقال اليسر في مداخلة هاتفية مع برنامج الحكاية الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على قناة “إم بي سي مصر”، إن “الفنان محمد رمضان مشكورا على الاعتذار الذي قدمه أمس ولكني كنت أنتظر أن يتصل بي ويحل الأمر ولكن للآن لم يتصل أو محاميه”.

وأوضح الطيار الموقوف قبل أشهر، أن محاميه اتصل مرات عديدة بمحامي محمد رمضان دون رد، متسائلا: “ما المطلوب مني؟”.

وأضاف الطيار الموقوف: “أنا تعبان نفسيا جدا أنا رجل لي تاريخ في الطيران المدني، وكان نفسي تاريخي الذي كان سينتهي بعد 3 سنوات ونصف (العام) ينتهي بتكريم وليس بإيقاف عن الطيران”.

وعن الواقعة، أوضح الطيار أنه لم يقترح على الفنان محمد رمضان أبدا أن يأتي لمقر كابينة القيادة أو يلتقط هذه الصورة.

وقال إنه فؤجئ أنه أثناء الطيارة الخاصة التي عادة تكون بدون باب عازل بين الكابينه والركاب، بطلب من الفنان محمد رمضان بالتقاط صورة من أجل أن يطالعها ابنه

وتمنى من وزير الطيران أن يتقبل التماسا له بشأن إلغاء إيقافه مدى الحياة من الطيران، مشيرا إلى أن لم يقدم طلبا لأنه يعرف أن في الطيران من غير الممكن القبول بأي خطأ.

وأكد أنه لا ينكر خطأه ولم يعارض قرار الوزير بالإيقاف، ولم يكن هذا الأمر مقصودا.

وطالب بالجلوس مع محمد رمضان أو تواصل محاميه بمحامي الثاني للنقاش بشأن الاضرار التي حدثت وكيفية تلافيها، مؤكدا أن رمضان لو كان حدثه مكالمة واحدة خلال الـ 4 أشر كان هذا يكفيه.

اعتذار من محمد رمضان ووعد بتعويض

والسبت، اعتذر النجم المصري، محمد رمضان، على الهواء في مداخلة مع أديب أيضا للطيار، أشرف أبو اليسر، بعد أن تسبب بإيقافه عن مهنته مدى الحياة إثر حادث تصوير فيديو في قمرة الطائرة خلال رحلة للرياض، وفق ما أوردته روسيا اليوم نقلا عن وسائل إعلام محلية.

وقال رمضان، في مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” ليلة الأحد، إنه لن يتخلى عن أبو اليسر، مضيفا: “مستاء لقطع عيشه، وأعتذر له على الهواء، واللي يعوضه أنا هعمله”.

وتابع رمضان: “الموضوع لا يستحق كل هذه الضجة الكبيرة.. حاولت بالفعل إعادته للعمل، والموضوع تابع لسلطة الطيران المدني، ولكنها كيان محدش يقدر يتدخل في عملهم، حاولت بقدر الإمكان أفهمهم أني لا سقت طيارة ولا عملت حاجة وأخذت فقط صورة تذكارية”.

وأضاف: “لم ولن أتخلى عنه.. أي شيء يطلبه أنا تحت أمره.. ودي مش أخلاقنا ولا أخلاق ولاد البلد، أنا مولود في منطقة شعبية وصعيدي ووالدتي من الغربية، فأصولي تمنعني أن أتخلى عن حد تعرض للأذى بسببي”.

وأعرب رمضان عن أمله في أن يصل صوته إلى سلطة الطيران المدني، لإيجاد حل آخر غير إيقاف الطيار مدى الحياة.

وأكد محمد رمضان، أنه لم يمنح الطيار وعدا بعدم نشر مقطع الفيديو الذي التقطه معه في قمرة الطائرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي أكتوبر 2019، قالت وزارة الطيران المدني إنها قررت سحب وإلغاء رخصة الطيران الخاصة ، بقائد الطائرة المتورط في واقعة فيديو نشره الممثل محمد رمضان وهو يجلس في مقعد الطيار المساعد على متن إحدى الطائرات التابعة لشركة خاصة.