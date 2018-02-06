الطيار السعودية تضخ مليارات الجنيهات فى مصر

دعاء محمود قال أشرف شيحة، رئيس مجلس إدارة «الطيار» السعودية بمصر، إن المجموعة تعتزم ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية، تتعدى مليارات الجنيهات، بعد دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بها، وتدشين مشروعات سياحية ترفيهية بمدينتى العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة، من دون…

دعاء محمود

قال أشرف شيحة، رئيس مجلس إدارة «الطيار» السعودية بمصر، إن المجموعة تعتزم ضخ استثمارات جديدة فى السوق المصرية، تتعدى مليارات الجنيهات، بعد دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة بها، وتدشين مشروعات سياحية ترفيهية بمدينتى العلمين والعاصمة الإدارية الجديدة، من دون أن يوضح القيمة الاستثمارية للمشروعات أو تفاصيلها.

وأضاف لـ«المال»، أنه جار عرض نتائج لقاء وفد شركته الذى زار مصر منذ أيام والتقى د. مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، على مجلس الإدارة.

وكان وفد سعودى برئاسة عبد الله الداود، المدير العام التنفيذى لمجموعة «الطيار»، وعبد الرحمن مطرب، نائب الرئيس التنفيذى، التقى وزير الإسكان، والمهندس أحمد زكى عابدين، رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة منذ أيام.

ولفت «شيحة» إلى أن الوفد السعودى لديه توجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان، بمضاعفة الاستثمار فى السوق المصرية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات ضخمة للمجموعة بمليارات الجنيهات فى القطاعين السياحى والعقارى، خصوصا بعد وعد وزير الإسكان بتذليل كل الصعوبات التى تواجه المستثمرين فى مصر.

يُذكر أن «الطيار» السعودية، إحدى أعرق وأكبر شركات الاستثمار السياحى والعقارى فى الشرق الأوسط، وتمتلك صندوقا للاستثمار الخارجى بقيمة 5 مليارات دولار.

من جانبه، «مدبولى»، إن «الإسكان» لديها عدد من المشروعات السياحية والفندقية فى العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومن المقرر أن تحتوى الأولى على نحو 25 ألف غرفة فندقية.

وأوضح أن الوزارة لديها أيضا 20 برجاً فى العاصمة الإدارية الجديدة، ستتولى تنفيذها بالتعاون مع أكبر المكاتب الاستشارية العالمية، وشركة (CSCEC) الصينية، وهى إحدى أكبر شركات المقاولات العالمية، وسيتم بناء أطول برج فى أفريقيا ضمن هذه الأبراج.