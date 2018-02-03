الطيار السعودية: استثمارات بالمليارات قريبا في مصر

دعاء محمود:صرح رجل الأعمال أشرف شيحة، رئيس مجلس إدارة مجموعة "الطيار" السعودية بمصر بأن إدارة المجموعة تنوى ضخ استثمارات جديدة فى مصر تتعدى قيمتها مليارات الجنيهات خلال الفترة المقبلة بعد الترحيب الذى لاقوه من الجانب المصرى.وأكد شيحة أن ردود أفعال الوفد السعودى برئاسة عبد الله الداود، المدير الع

دعاء محمود:

صرح رجل الأعمال أشرف شيحة، رئيس مجلس إدارة مجموعة “الطيار” السعودية بمصر بأن إدارة المجموعة تنوى ضخ استثمارات جديدة فى مصر تتعدى قيمتها مليارات الجنيهات خلال الفترة المقبلة بعد الترحيب الذى لاقوه من الجانب المصرى.

وأكد شيحة أن ردود أفعال الوفد السعودى برئاسة عبد الله الداود، المدير العام التنفيذى لمجموعة “الطيار”، وعبد الرحمن مطرب، نائب الرئيس التنفيذى للمجموعة، كانت مليئة بالحماس بعد اللقاء الذى جمعهم بالدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية الجديدة، لبحث سبل الاستثمار فى العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة.

وأضاف أن الوفد السعودى لديه توجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولى عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان بمضاعفة الاستثمار بجمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد ضخ استثمارات ضخمة للمجموعة بمليارات الجنيهات فى القطاعين السياحى والعقارى، خصوصا بعد وعد وزير الإسكان بتذليل كل الصعوبات التى تواجه المستثمرين فى مصر.

يُذكر أن شركة الطيار السعودية أحد أعرق وأكبر شركات الاستثمار السياحى والعقارى فى منطقة الشرق الأوسط، وتمتلك صندوق للاستثمار الخارجى تبلغ قيمته 5 مليار دولار.