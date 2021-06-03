نقل وملاحة

الطيار إيهاب الطحطاوي رئيساً لأكاديمية مصر للطيران للتدريب

خلفا للطيار عبدالهادي الشقنقيري
دعاء محمود 10:49 ص, الخميس, 3 يونيو 21 10:49 ص, الخميس, 3 يونيو 21

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أصدر الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران، قرارًا بتكليف الطيار إيهاب الطحطاوي للعمل رئيسا لأكاديمية مصر للطيران للتدريب بالشركة القابضة لمصر للطيران خلفا للطيار عبدالهادي الشقنقيري الذي تقدم له الطيار عمرو أبوالعينين بالشكر والتقدير على جهوده خلال الفترة الماضية.

جدير بالذكر أن الطيار إيهاب الطحطاوي قائد طراز ثقيل بقطاع العمليات الجوية بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية وشغل عدة مناصب بقطاع الطيران المدني منها مدير عام مركز العمليات المتكامل IOCC ومديرا عاما لتخطيط الشبكات بشركة مصرللطيران للخطوط الجوية.

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كما شغل رئيسا لمجلس إدارة شركة إيركايرو وعضو مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية وحاصل علي العديد من الدورات التدريبية من منظمات الطيران المدني الدولية .

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بقلم دعاء محمود

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