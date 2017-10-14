الطوفان يبدأ الليلة على dmc

وكذلك عائلة زيزو رحاب صبحيتبدأ قناة dmc الأولى، مساء السبت، عرض مسلسلى"الطوفان"، و"عائلة زيزو". ويعرض "عائلة زيزو" فى العاشرة مساء ، ويليه مباشرة "الطوفان"، وهما من الأعمال الحصرية التى تعاقدت عليها القناة مؤخرا. وتدور أحداث "الطوفان " حول القيم والمبادىء التي

وكذلك عائلة زيزو

رحاب صبحي

تبدأ قناة dmc الأولى، مساء السبت، عرض مسلسلى”الطوفان”، و”عائلة زيزو”.

ويعرض “عائلة زيزو” فى العاشرة مساء ، ويليه مباشرة “الطوفان”، وهما من الأعمال الحصرية التى تعاقدت عليها القناة مؤخرا.

وتدور أحداث “الطوفان ” حول القيم والمبادىء التي أصبحت تسود المجتمع، ورغبة الجميع في الثراء ولو على حساب الأخلاق .

المسلسل إخراج خيرى بشارة ، تأليف بشير الديك وقصة وائل حمدى، وبطولة: أيتن عامر، وعايدة رياض، وأحمد بدير، وماجد المصرى، ووفاء عامر، وهنا شيحا، وأحمد زاهر.

أما أحداث مسلسل “عائلة زيزو” فتدور فى إطار كوميدى حول أسرة صغيرة مكونة من الزوج ويدعى “زيزو”، وزوجته نسرين أمين، ولديهما ولد وفتاة، ويلقى العمل الضوء على العلاقات الأسرية والخلافات التى تنشأ فى العائلة، وكيف يتعاملان معها خلال أحداث العمل.

المسلسل من بطولة “أشرف عبد الباقى، ونسرين أمين، وشيرين، ونهال عنبر، ولطفى لبيب، وهو من تأليف محمد النبوى”، وإخراج شيرين عادل

