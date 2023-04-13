الطن يصل إلى30 ألف جنيه.. أسعار أعلاف الدواجن اليوم الخميس13-4-2023

تباينت أسعار أعلاف الدواجن والخامات اليوم الخميس 13-4-2023 وتراجعت الذرة بقيمة 200جنيها للطن ، إستقرت أسعار باقي الخامات المستوردة التي تعد المواد الأولية للانتاج العلف وتراوح سعر الطن المخصص للتسمين بين 29500جنيها و 30000جنيها في ظل استمرار ارتفاع اسعار الاعلاف والخامات العلفية.

وأوضح عدد من التجار أن سعر الذرة الصفراء المستوردة – وهي المادة الخام للعلف – 18800 جنيها وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيها للطن .

أسعار أعلاف الدواجن

وأكد التجار أن سعر الذرة الأوكراني سجلت 18300 جنيها،والروماني 18200جنيها والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 19400 جنيها دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

واضاف التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” سجل 40000 جنيه للأنواع المحلية و بروتين 46 % سجل 41000 جنيها للمحلي وسجل طن كسب العباد بروتين 36% نحو 28 ألف جنيه والجلوتوفيد المحلي سجل 18000 جنيها والردة 11100جنيه للطن .

وكشف التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47500 جنيها و 47300جنيه للأنواع المحلية والردة المحلية 11100 جنيها ومستخلص بذرة القطن ب17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 15 ألف جنيه.

أسعار الأعلاف اليوم

ونوه التجار إلي أن سعر طن بذور الصويا المحلية سجلت 45000 جنيها للطن الواحد وقشر الصويا 8500 جنيها وكسر الصويا 10500 جنيها للطن بروتين 20% .

وكشف التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى الصعود خلال الفترة الماضية بسبب تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية ورغم دخول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

وأشار إلى التجار أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المحلية 45000 جنيه طن .

أسعار الأعلاف في الأسواق

ومن جانبه أوضح عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأعلاف والخامات صعدت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر بقيمة 500 جنيها مؤخرا.

وألمح السيد أنه برغم تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضيةحيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 25800 جنيه إلي 28700 جنيه في الأصناف مرتفعة الجودة و بحسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا .

وقال السيد أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة ب الماشية والبط والاغنام وغيرها .

يذكر أن الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد صرحت أن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف .

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 17000 جنيها و بذور الصويا المحلية36500جنيه،التي تتسلمها الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائيه.