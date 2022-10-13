الطن يرتفع 700جنيها .. أسعار الأعلاف اليوم في مصر

قفزت أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي الارتفاع وسجل طن الذرة المستوردة زيادة بنحو 350 جنيها حسب تجار في السوق ،مشيرين إلى أن الطن البرازيلي والأرجنتيني سجل 10150 علي أرضه .

وكشف التجار أن الذرة الأوكراني والروماني سجلت 9800 جنيها للطن بزيادة 200 جنيها والذرة الفشار الأرجنتيني سجلت 10850جنيها دون احتساب النقل الداخلي ومكسب تاجر التجزئة.

وأكد عدد من التجار أن كسب الصويا بروتين 44% سجل 19700 جنيها بزيادة 700 جنيها ،وبروتين 46% سجل 2020 جنيه بزيادة مماثلة للاصناف المحلية ، وبذور الصويا فول فات 21 ألف جنيه للمستورد و21500 جنيه للمحلي.

وأضاف التجار أن ارتفاع أسعار كسب الصويا قفز بقيمة 700 جنيها في الطن الواحد نتيجة الظروف العالمية وارتفاع معدلات التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميا ومحليا والحرب الروسية الأوكرانية التي تستعر هذة الأيام.

ونوه التجار أن سعر طن كسب العباد سجل 8600 جنيها بزيادة 200 جنيها للطن .

وكشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة عن وجود أسعار مبالغ فيها للأعلاف في مصر، حيث يسجل سعر الطن ما بين 16 ألف جنيه بروتين 23% وقفز سعر العلف بروتين 28% إلي 17 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف جنيه بزيادة 7 آلاف جنيه.

وأضاف السيد في تصريحات خاصة لجريدة ” المال ” أن هناك توريدات لمحصول الذرة لبعض الجمعيات الزراعية التي تقوم باستلام المحصول من المزارعين.

وتتراوح أسعار الذرة الصفراء في مصر ما بين 11200 جنيها إلي 11400 جنيه .

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف