الطن يرتفع 300 جنيه.. أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء تسليم أرض المصنع

ارتفعت أسعار الأعلاف اليوم الأربعاء 2-11-2022، وزاد الطن العلف النهائي 300 جنيه، بسبب زيادة الطلب وتراجع المعروض سجل طن الذرة الأرجنتيني / البرازيلي 10600 جنيه وهي المكون الأساسي لتصنيع الأعلاف في ظل صعود الأسعار عالميا والتضخم المحلي وارتفاع الدولار.

وأوضح التجار أن سعر الذرة الأوكراني / الروماني، سجلت 10100 جنيه، والذرة الفشار الأرجنتيني 10300 جنيه، دون احتساب النقل الداخلي ومكسب تاجر التجزئة.

أسعار الأعلاف

وأكد التجار أن سعر كسب الصويا بروتين 44% سجل 23500 جنيها، وبروتين 46% سجل 24 ألف جنيه.

وقال التجار إن سعر طن الجيلوتين المحلي سجل 26 ألف جنيه، والجيلوتين المستورد 26100 جنيه والردة المحلية 7400 جنيه.

وأشار التجار إلى أن ارتفاع خامات الأعلاف مثل كسب الصويا بسبب نقص الكميات التي تدخل السوق من الأسواق العالمية، وارتفاع معدلات التضخم وزيادة قيمة الدولار عالميا، ومحليا والحرب الروسية الأوكرانية التي تستعر هذة الأيام.

أسعار الأعلاف اليوم

وألمح التجار إلي أن سعر طن كسب العباد سجل 9500 جنيه بينما سجل طن الردة المحلية 7400 جنيه .

وكشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأعلاف قفزت بنحو 300 جنيه للطن، كما تشهد مستويات غير مسبوقة، ليتراوح الطن بين 16450 جنيها إلي 16850 جنيه.

وأشار إلى أن سعر العلف بادي 23% سجل 16850 جنيها للطن، ونامي 21% سجل 16800، وعلف ناهي 19% سجل 16640 جنيه وعلف بادي نامي بروتين 21% سجل 16450جنيه.

وذكر السيد أن سعر علف البياض 14%سجل 14100 جنيه -تسليم أرض المصنع-وعلف بياض 16% سجل 14450 جنيها وعلف بياض 18%سجل 14550 جنيها .

أسعار خامات الأعلاف

وأكد السيد أن الأسعار الحالية للأعلاف هي الأعلي علي الإطلاق مضيفا أن السعر المناسب له 12500 جنيه.

وأكد أنه رغم استمرار حصاد الذرة المحلية وزيادة الإفراج عن الخامات من الموانئ إلا أن لا تكفي الطاقات الإنتاجية في المصانع التي تعطلت منذ فترة طويلة.

ونوه السيد إلي أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي والخامات أيضا.

وكانت الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد قالت إن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف.

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 9800 جنيه وبذور الصويا المحلية 20 ألف جنيه.