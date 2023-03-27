الطن بـ25800 جنيه.. أسعار الأعلاف اليوم الإثنين27-3-2023

تماسكت أسعار الأعلاف اليوم الإثنين 27-3-2023 وتأرجح سعر الطن بين 24900 جنيه إلى 25800 جنيه لصنف التسمين وعلف البياض 14% 19900 جنيه وسجلت أسعار طن الذرة الصفراء الأرجنتينية أو البرازيلية – وهي المادة الخام للعلف – عند 18600 جنيه، وذلك دون احتساب تكلفة النقل الداخلي التي تصل إلى 100 جنيه للطن.

أضاف التجار أن سعر الذرة الأوكراني سجل 18000 جنيه، والروماني 18000جنيه والذرة الكورن فلاك الأرجنتيني سجلت 19300 جنيه دون احتساب النقل الداخلي أيضا ومكسب تاجر التجزئة.

أسعار الأعلاف اليوم

وأكد التجار أن سعر طن كسب الصويا” بروتين 44 %” 34000 جنيه للأنواع المحلية وبروتين 46% سجل 35000 جنيها للمحلي، والجلوتوفيد المحلي سجل 17500 جنيه والردة 10500 جنيه للطن.

وأفاد التجار أن سعر طن الجيلوتين المستورد بروتين 60% سجل 47000 جنيه و46 ألفا و800 جنيه للأنواع المحلية، والردة المحلية 10500 جنيه ومستخلص بذرة القطن 17 ألف جنيه وكسب العباد المحلي 15 ألف جنيه.

وكشف التجار أن سعر طن بذور الصويا المحلية سجل 36500 جنيه للطن الواحد وقشر الصويا 8500 جنيه وكسر الصويا 10500 جنيها للطن بروتين 20% .

أسعار الأعلاف اليوم في مصر

وأكد التجار أن عودة خامات الاعلاف مثل كسب الصويا والذرة وكسب العباد إلى الصعود خلال الفترة الماضية بسبب تأرجح أسعار الأعلاف في البورصات العالمية ورغم دخول الكميات من الأسواق العالمية خلال الفترة الماضيةوارتفاع وزيادة الافراجات وزيادة سعر صرف الدولار.

ولفت التجار إلى أن هناك استمرارية لندرة بذور الصويا المستوردة في الأسواق بينما سجلت الأصناف المحلية 36500 ألف جنيه طن.

أسعار الأعلاف في الأسواق

ومن جانبه كشف عبد العزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة في الغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار الأعلاف والخامات صعدت نتيجة زيادة سعر صرف الدولار وزيادة السعر عالميا، برغم تحسن وتيرة الافراجات خلال الأيام الماضية، حيث يتراوح الطن الخاص بعلف الدواجن اليوم بين 25800 جنيه إلى 27000 جنيه حسب الجودة ونسبة البروتين واحتساب تكلفة النولون أم لا.

وأوضح السيد أن الساعات الماضية شهدت ارتفاعا في الأسعار في سعر العلف النهائي لمختلف أنواع العلائق الخاصة بالماشية والبط والأغنام وغيرها.

يذكر أن الدكتورة هدى رجب مدير مركز الزراعات التعاقدية، قد صرحت أن وزارة الزراعة طبقت الزراعة التعاقدية علي الذرة الموسم الجاري لأول مرة حيث يكون الطرف المشتري هو مصانع العلف .

ويبلغ سعر طن الذرة الصفراء المحلية 15000 جنيها و بذور الصويا المحلية 36500جنيه، التي تتسلمها الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائيه.