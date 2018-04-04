الطنبورة البورسعيدية تنظم مهرجانا للموسيقى الشعبية في شم النسيم

رحاب صبحى :تنظم فرقة "الطنبورة" البورسعيدية، سنويًا مهرجان للموسيقى الشعبية، منذ 30 عامًا، والذي يتم إطلاقه هذا العام في ليلة شم النسيم، يوم الأحد القادم فى الثامنة مساءً، بكافيتريا النجمة، على شاطئ بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد.تستضيف فرقة "الطنبورة"، خلال مهرجان الموسيقى الشعب

رحاب صبحى :

تنظم فرقة “الطنبورة” البورسعيدية، سنويًا مهرجان للموسيقى الشعبية، منذ 30 عامًا، والذي يتم إطلاقه هذا العام في ليلة شم النسيم، يوم الأحد القادم فى الثامنة مساءً، بكافيتريا النجمة، على شاطئ بورفؤاد، بمحافظة بورسعيد.

تستضيف فرقة “الطنبورة”، خلال مهرجان الموسيقى الشعبية هذا العام، 8 فرق مختلفة وهي: فرقة “الوزيري” من الإسماعيلية، فرقة “الحنة” من السويس، فرقة “الجركن” البدوية من العريش، فرقة “الرانجو” المصرية السودانية، فرقة “شباب البحر” من ررأس غارب، فرقة “مزامير النيل” من سوهاج، فرقة “الكف الأسواني” من أسوان، وأخيرًا فرقة “نوبانور” من النوبة.

يذكر أن زكريا إبراهيم، مؤسس مركز المصطبة للفلكلور والفنون الشعبية، أنشأ فرقة “الطنبورة” عام 1989 بعد أن قام بجمع عدد من المغنيين والموسيقيين القدامى في بورسعيد، في محاولة لإحياء موسيقى السمسمية مستخدمًا آلة “الطنبورة”.

