الطماطم تواصل الزيادة.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 7-10-2021

شهدت أسعار الخضراوات والفاكهة ارتفاعًا، اليوم الخميس7-10-2021، وتراوحت الطماطم بين 9 و10 جنيهات، بدلًا من 8 جنيهات أمس، والبطاطس من 9 إلى 10 جنيهات، بدلًا من 8 جنيهات، والخيار 6 جنيهات، والجوافة 7.5 إلى 10 جنيهات، والباذنجان 5 جنيهات، والفلفل الرومي والكوسة 8 جنيهات، والفلفل الألوان 20 جنيهًا، والبصل الأبيض 4 جنيهات، لدى باعة التجزئة.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

وأضاف التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور 130 جنيهًا، وبسوق أكتوبر لتجارة الجملة 155 جنيهًا للقفص وزن 18 كجم، بينما سجل القفص وزن 37 كجم 235 جنيهًا، في الصعيد.

وأوضح التجار أن حزمة البقدونس أو الكسبرة أو الشبت والجرجير بـ50 قرشًا، والملوخية جنيهان للربطة، والبامية 16 جنيهًا للكيلو، والفلفل الألوان 14 إلى 20 جنيهًا، والقثاء من 5 إلى 8 جنيهات، والخيار من 5 إلى 6 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 جنيهات.

أسعار الخضراوات اليوم

وألمح التجار إلى أن ورق العنب بـ50 جنيهًا، والفلفل الحار الأحمر أو الشطة 8 جنيهات للكيلو، والكوسة 8 جنيهات، والفلفل الألوان 20 جنيهًا، والفاصوليا 12 جنيهًا، والبطاطس 8 إلى 9 جنيهات، والفلفل الرومي 8 جنيهات، والكرنب 15 جنيهًا للواحدة.

ولفت التجار إلى أن الفلفل بمختلف أنواعه يتراوح بين 5 و8 جنيهات، والباذنجان العروس 8 جنيهات، والجزر 10 جنيهات، والكابوتشا 5 جنيهات للواحدة، والفاصوليا 12 جنيهًا، والبامية 15 جنيهًا للكيلو، والملوخية 7 جنيهات للكيلو، والليمون 10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

وأفاد التجار بأن أسعار الجوافة تراوحت بين 5 و10 جنيهات، والموز البلدي من 10 جنيهات إلى 15 جنيهًا، والموز المستورد 30 جنيهًا، والبلح البرحي 30 جنيهًا، والتفاح الأخضر 20 جنيهًا.

وذكر التجار أن الرمان تراوح بين 3.5 إلى 8 جنيهات، والتفاح الأصفر 20 جنيهًا، والبرقوق الأسود 25 جنيهًا، والتفاح الفرنساوي 35 جنيهًا، والتفاح السوري 20 جنيهًا، والتفاح الأحمر 17 جنيهًا، والموز المستورد 30 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر العنب الأسود 25 جنيهًا، والعنب البلدي 6.5 جنيه، والعنب الأحمر، والتين 15 جنيهًا للكيلو الواحد، والكنتالوب 15 جنيهًا.

أسعار الفاكهة اليوم

ونوه التجار بأن متوسط سعر المانجو بين 20 و25 جنيهًا للكيلو– حسب النوع، والمانجو الفص 70 جنيهًا، والعويسي من 30 إلى 35 جنيهًا، والنعومي 30 جنيهًا.

وأكد التجار أن سعر المانجو الفونسو 35 جنيهًا، والمانجو دبشة 20 جنيهًا، والكمثرى 6.5 جنيه إلى 15 جنيهًا، والخوخ البلدي 35 جنيهًا، والخوخ المستورد 40 جنيهًا، والبرتقال البلدى 10 إلى 12 جنيهًا، والبطيخ 20 إلى 25 جنيهًا للواحدة، والبرتقال أبو سرة 10 جنيهات.