الطماطم تواصل الثبات.. أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الجمعة 13-5-2022

واصلت أسعار الخضراوات ثباتها بسوق العبور اليوم الجمعة 13-5-2022 وتأرجحت عداية الطماطم بين 100 جنيه إلى 165 جنيهًا، بدلًا من 180 جنيهًا أمس، والفلفل جنيهين ونصف، والباذنجان جنيهين ونصف، والشطة 5 جنيهات .

أسعار الخضراوات

وأوضح التجار أن سعر الليمون يتراوح بين 10 إلى 15 جنيهًا، والبطاطس 370 قرشًا إلى 4 جنيهات، والبامية 20 إلى 30 جنيهًا، والفلفل الرومى 200 قرش إلى 250 قرشًا، والفلفل الألوان 10 جنيهات، والفلفل الأحمر الحار 10 جنيهات.

وأفاد التجار بأن سعر الفلفل الحامى البلدي يبدأ من جنيهين ونصف، والفلفل الحار 4 جنيهات، والخيار من جنيهين إلى 3 جنيهات، والكوسة 150 قرشًا إلى 250 قرشًا، والباذنجان الرومى من 75 قرشًا إلى 3 جنيهات.

أسعار الخضراوات اليوم

وأشار التجار إلي أن الباذنجان العروس تراوح من 150 قرشًا إلى 300 قرش، والباذنجان الأبيض من جنيه إلى جنيهين، والباذنجان الملون 175 قرشًا إلى 225 قرشًا، والبصل الأحمر 125 قرشًا إلى 225 قرشًا.

وأشار التجار إلي أن سعر البصل الفتيل تراوح من 125 قرشا إلى جنيهين والبصل الذهبي 175 قرشا إلى 200 قرشا ،ورق العنب من 5 جنيهات إلى 9 جنيهات .

وكشف التجار أن سعر البامية الحمراء 30 جنيها و الملوخية من 3 جنيهات إلى 7 جنيهات ، والفاصوليا من 6 جنيهات الي 6.5 جنيه ، والبسلة من 7 جنيهات إلى 7.5 جنيه .

أسعار الخضروات والفاكهة

وتأرجحت أسعار الخضروات في سوق التجزئة وسجلت أسعار الطماطم من 6.5 جنيه إلى 12 جنيها ، والبطاطس 6.5 جنيه والفاصوليا 12 جنيها والبسلة 15 جنيها.

وأستقر سعر الخيار بين 5 جنيهات إلى 6 جنيهات ،والبصل الأحمر 3 جنيهات ونصف ، والباذنجان العروس ، والباذنجان الابيض 3 جنيهات.

واستقر سعر الجزر بقيمة 6 جنيهات ،والملوخية 10 جنيهات للكيلو ،والبامية 45 جنيها والفلفل 5 جنيهات .

أسعار الفاكهة

واستقرت الكوسة عند 5 جنيهات ،والقلقاس 7 جنيهات ،وحزمة الخضرة مثل البقدونس والكزبرة والشبت والجرجير نصف جنيه .

وتباينت أسعار الفاكهة ، وبلغت أسعار التفاح الأحمر والأخضر 20 جنيها والكانتالوب 8جنيهات الي 8 جنيهات ونص ،والبرتقال 12جنيها، والخوخ 15 جنيها، والعنب المستورد 45 جنيها ، والبطيخ 40 جنيها إلي 75 جنيها للواحدة .