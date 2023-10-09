الطماطم تواصل التراجع.. أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 9-10-2023

انخفضت أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الإثنين 9-10-2023 وتأرجحت الطماطم بين 8 جنيهات إلى 10 جنيهات بدلاً من 12 جنيها بحسب الجودة والبطاطس 17 جنيها والفلفل 16 والخيار الصوب 10 جنيهات والبصل 25 جنيها والجزر 30 جنيها والباذنجان 10 جنيهات والثوم 40 جنيها طبقا لعدد من التجار .

وأكد التجار أن سعر قفص الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 جنيها إلي 200 جنيه والفلفل الحامي 8 جنيهات والليمون 6 جنيهات والكوسة 7 جنيهات والخيار 5 جنيهات والباذنجان الرومي 3 جنيهات والقلقاس 3 جنيهات.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وقال التجار إن سعر الخس 3 جنيهات ونصف للواحدة والكابوتشا 10 جنيهات والبروكلي 10 جنيهات والكرنب الأحمر والأبيض 12 جنيها والملوخية 12 جنيها للكيلو .

وأوضح التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيهين و والجرجير جنيهين للحزمة و الفاصوليا 20 جنيها والبامية 40 جنيها و 45 جنيها والفلفل الألوان 30 جنيها .

وذكر التجار أن سعر البطاطا 3.5 جنيه و 6.5 جنيه والباذنجان العروس 10 جنيهات، والباذنجان الأبيض 10 جنيهات والباذنجان الملون 13 جنيها والخيار البلدي 8 جنيهات والخيار الصوب 10 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات.

أسعار الخضروات

وأفاد التجار أن سعر البصل الأصفر 26 جنيها والبصل الأحمر 26 جنيها والفلفل الأحمر و الشطة 25 جنيها والفلفل الرومي 16 جنيها والكوسة 6.5 جنيه و 12 جنيها، ورق العنب 80 جنيها والفلفل البلدي 16 جنيها .

وأشار التجار إلي أن سعر الباذنجان الرومي 5جنيهات والجزر 30 جنيها والليمون 10 جنيهات إلي 16 جنيها .

وأكد التجار أن سعر الشمام من 10 جنيهات إلى 25 جنيها و البرقوق 50 جنيها و العنب الاحمر 30 جنيها والعنب البلدي 15 جنيها والبرتقال ابو سره 12جنيها والجوافة 8-18 جنيها والموز 15جنيها إلى 20 جنيها.

أسعار الخضروات والفاكهة

وأكد التجار أن سعر التفاح الأصفر 65 جنيها والتفاح الأحمر 90 جنيها والتفاح الأخضر 80 جنيه إلى 180 جنيها والكمثرى 50 جنيها والكيوي 80 جنيها والافوكادو 200 جنيها والخوخ 50 جنيها.

وأفاد التجار أن سعر التفاح الاخضر تراوح بين 60 جنيها إلي 90 جنيها والبرقوق الأسود 20 جنيها إلي 50 جنيها والتين 25 جنيها والكنتالوب 25 جنيها.

وأكد التجار أن سعر المانجو بمختلف أصنافها تراوحت من 30 جنيها و 80 جنيها والمشمش 40 جنيها و 45 جنيها والبطيخ 70 جنيها للواحدة في المتوسط والموز البلدي 12 و25 جنيها .

وأكد التجار أن البرتقال البلدي 50 جنيها والبرتقال الصيفي 55 جنيها والتين 25 جنيها والمانجو السكري والزبدية ب35 جنيها والبلح البرحي 45 جنيها والبلح السماني والأسود والرطب ب10 جنيهات للكيلو.