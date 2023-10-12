الطماطم تواصل الانخفاض.. أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الخميس 12-10-2023

عاودت أسعار الخضراوات و الفاكهة التراجع اليوم الخميس 12-10-2023 وتراوحت الطماطم بين 8 جنيهات إلى 10 جنيهات، والفلفل الألوان 30 جنيهًا، والفلفل الرومي 16 جنيهًا إلى 20 جنيهًا، والبصل 25 جنيهًا، والجزر 30 جنيهًا، والباذنجان العروس 8 جنيهات، طبقًا لعدد من التجار.

أسعار الطماطم في سوق العبور

وأكد التجار أن سعر عداية الطماطم بسوق العبور تراوح بين 150 جنيهًا إلى 200 جنيه، والفلفل الحامي 8 جنيهات، والليمون 6 جنيهات، والكوسة 7 جنيهات، والخيار 5 جنيهات، والباذنجان الرومي 3 جنيهات، والقلقاس 3 جنيهات.

وأشار التجار إلى أن سعر الخس 3 جنيهات ونصف الجنيه للواحدة، والكابوتشا 10 جنيهات، والبروكلي 10 جنيهات، والكرنب الأحمر والأبيض 12 جنيهًا، والملوخية 12 جنيهًا للكيلو.

أسعار الخضراوات اليوم

وأوضح التجار أن سعر البقدونس والكسبرة والشبت جنيهان، والجرجير جنيهان للحزمة، والفاصوليا 16 جنيهًا، والبامية 40 جنيهًا، والفلفل الألوان 30 جنيهًا.

وأضاف التجار أن سعر البطاطا 3.5 جنيه، و6.5 جنيه، والباذنجان العروس 8 جنيهات، والباذنجان الأبيض 6.5 جنيه، والباذنجان الملون 8 جنيهات، والخيار البلدي 6.5 جنيه، والخيار الصوب 10 جنيهات، والباذنجان الرومي 5 جنيهات.

أسعار الخضراوات

وأشار التجار إلى أن سعر البصل الأصفر 26 جنيهًا، والبصل الأحمر 26 جنيهًا، والفلفل الأحمر والشطة 25 جنيهًا، والفلفل الرومي 16 جنيهًا، والكوسة 6.5 جنيه، و12 جنيهًا، وورق العنب 80 جنيهًا، والفلفل البلدي 16 جنيهًا.

وذكر التجار أن سعر الباذنجان الرومي 5 جنيهات، والجزر 30 جنيهًا، والليمون 10 جنيهات إلى 16 جنيهًا.

وأشار التجار إلى أن سعر الشمام من 10 جنيهات إلى 25 جنيهًا، والبرقوق 50 جنيهًا، والعنب الأحمر 30 جنيهًا، والعنب البلدي 15 جنيهًا، والبرتقال أبو سره 8 جنيهات، والجوافة 8 جنيهات، والموز 15 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.

أسعار الخضراوات والفاكهة

ونوه التجار بأن سعر التفاح الأصفر 65 جنيهًا، والتفاح الأحمر 90 جنيهًا، والتفاح الأخضر 80 جنيهًا إلى 180 جنيهًا، والكمثرى 50 جنيهًا، والكيوي 80 جنيهًا، والأفوكادو 200 جنيه، والخوخ 50 جنيهًا.

وكشف التجار أن سعر التفاح الأخضر تراوح بين 60 جنيهًا إلى 90 جنيهًا، والبرقوق الأسود 20 جنيهًا إلى 50 جنيهًا، والتين 12 جنيهًا، والكنتالوب 15 جنيهًا.

وأوضح التجار أن سعر المانجو بمختلف أنواعها تراوحت من 30 جنيهًا و80 جنيهًا، والمشمش 40 جنيهًا و45 جنيهًا، والبطيخ 70 جنيهًا للواحدة في المتوسط، والموز البلدي 12 و25 جنيهًا.

وأكد التجار أن البرتقال البلدي 50 جنيهًا، والبرتقال الصيفي 55 جنيهًا، والتين 25 جنيهًا، والمانجو السكري والزبدية 35 جنيهًا، والبلح البرحي 40 جنيهًا، والبلح السماني والأسود والرطب 15 جنيهًا للكيلو.