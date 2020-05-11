الطماطم تنخفض .. أسعار الخضراوات والفاكهة بالأسواق اليوم 11-5-2020

تباينت أسعار الخضراوات اليوم الإثنين 11-5-2020 الموافق 18 رمضان وانخفضت الطماطم من 5.5 إلي 5 فى أسواق التجزئة، والخيار من 5 إلي 6.5جنيه مقابل 8 والفلفل الرومي 8 جنيهات ، والباذنجان الرومي 2جنيه والباذنجان العروس تراوح من 4 إلي 6 جنيهات والليمون من 12 إلى 16 جنيها طبقا لعدد من التجار .

ورصدت جولة لـ”المال” فى الجيزة ممثلة في أسواق أرض اللواء بولاق الدكرور ، كثافة في حركة البيع والشراء نتيجة شهر رمضان ومخاوف وباء كورونا.

وتشهد الأسواق أيضا استمرار مبادرات ضد الغلاء التي يقوم أصحابها بتخفيض السعر والبيع بسعر المزرعة وبالتالي تقل أسعارها بشكل كبير حيث تنتشر هذه المبادرات خلال شهر رمضان من أهل الخير فعلي سبيل المثال يتم بيع 6كيلو بطاطس للمستهلكين بمنطقة العبور بـ 20جنيها .

أسعار الخضراوات في التجزئة

بصل أبيض : 3.5-5 جنيهات

بصل أحمر :3.5- 5 جنيهات

بطاطس :3.5 جنيه​

بطاطس صغيرة الحجم: 2 جنيه

طماطم : 5جنيهات

طماطم صلصة: 3.5 جنيه

خيار : 5-10 جنيهات

كوسة : 4-8 جنيهات

جزر: 8 جنيهات

فاصوليا : 7 جنيهات

باذنجان أبيض : 6.5-8جنيهات

باذنجان عروس : 5 -6 جنيهات

باذنجان رومي : 2-4 جنيهات

الليمون: 12-16 جنيها

فلفل شطة : 6-8 جنيهات

فلفل رومى : 6- 8 جنيهات

بسلة سكري : 10 جنيهات

سبانخ بلدي : 6 جنيهات

كرنب :5- 10 جنيهات

خس بلدي : 2 جنيه

بصل أخضر : 2 جنيه

كبوتشا بلدي : 4 جنيهات

الخضرة : 3 حزم 2 جنيه

الجرجير :1 جنيه

ورق عنب : 18 جنيها

الثوم :17-30 جنيها

وكشف الجولة عن استمرار إرتفاع أسعار الفاكهة فى الأسواق نتيجة زيادة الاستهلاك خلال رمضان المبارك، وفيما يلي أسعار الفاكهة فى الأسواق المصرية .

أسعار الفاكهة

تفاح أصفر : 20 جنيها

التفاح السكرى الأحمر : 20 جنيها

الموز البلدي : 10 -12جنيها

جوافة : 13 جنيها

خوخ بلدى: 5- 12 جنيها

بلح جاف : 18 جنيها

تمر : 25 جنيها

كيوى: 25 جنيها

مشمش :20جنيها

توت بلدى: 10 جنيهات

فراولة : 10 جنيهات

برتقال بلدى: 8 جنيهات