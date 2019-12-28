الطماطم تعاود الارتفاع والقفص يقفز في سوق العبور إلى 120 جنيها

ارتفعت أسعار الطماطم في سوق العبور ووصل سعر القفص زنة 18 كليو إلى ما بين 80 إلي 120 جنيها، مقابل 45 جنيها إلى 60 جنيها الأسبوع الماضي.

وكانت أسعار الطماطم في سوق العبور الأسبوع الماضي مابين جنيه ونصف حتى 3 جنيهات، قبل أن تقفز إلى مابين 4 إلى 6 جنيهات حاليا.

الطماطم مستمرة في الارتفاع حتى نضج العروة المقبلة في فبراير

وقال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، أن إعلان شعبة الخضراوات عدم زيادة أسعار الطماطم تضليل لمتخذي القرار.

ولفت إلى أن أسعار الطماطم بالفعل في تزايد وأن الهدف من إعلان ذلك ليس ضرب السوق كما ادعي البعض وإنما الهدف اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمنع حدوث أزمة

وأضاف أن كيلو الطماطم زاد بمقدار جنيه علي مدار الأسبوع الماضي، وأنه يتوقع استمرار ارتفاع أسعار الطماطم حتي نضج العروة القادمة في فبراير.

نقيب الفلاحين يطلب باتخاذ تدابير احترازية

ولفت إلى أنه يتطلع إلى اتخاذ تدابير احترازية تساعد علي توازن الأسعار في الفترة القليلة القادمة.

وأوضح أن محصول الطماطم هذا الموسم غير مطمئن نتيجة للتغيرات المناخية غير الملائمة التي أثرت سلبيا علي الزراعات المكشوفة وأدت لانتشار الأمراض وقلة الإنتاجية.

وأرجع ذلك أيضا إلى تعاقدات بعض المزارعين في محافظات سوهاج وقنا وأسيوط وأسوان مع مصانع تجفيف الطماط.

وتمنى استقرار الاسعار وعدم زيادتها بشكل غير طبيعي، لأن بعض المزارعين منتجين والأغلبية مستهلكين لهذا المحصول الاستراتيجي.



وأشار إلى أن استقرار أسعار الطماطم هدف نسعي إليه، خاصة وأنها مشهورة بتقلب أسعارها مما يصعب السيطرة علي وقف هذا التقلب دون سياسة زراعية مسبقة، نظرا لأنها حساسة للتغيرات المناخية.



وقال إن شعبة الخضروات والفاكهة، بعيدة عن التصور الحقيقي؛لأن تاجر الجملة لا يهمه ارتفاع أو انخفاض السعر لأن مكسبه محدد ومعروف بنسبةه من المزارع وتاجر التجزئة يضيف ربح علي سلعته سواء رخيصه أو مرتفعة السعر.

وأكد أن تصريحات التجار عن استقرارالأسعار غير دقيقة ولا تستند إلى الواقع الفعلي.